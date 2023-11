Letizia Petris e Paolo Massella in crisi dopo il bacio?/ Lei: “Non ho chiuso la mia storia per tuffarmi…”

Letizia Petris e Paolo Massella, crisi dopo il bacio?

Dal bacio passionale alla crisi il passo è breve per Letizia Petris e Paolo Massella. Dopo essersi avvicinati sempre di più dopo la scelta di Letizia di chiudere la storia con il fidanzato, i due si sono lasciati andare alla passione. Un bacio super passionale in seguito al quale, però, sono nate le prime incomprensioni. Letizia, infatti, non nasconde di avere dei dubbi nei confronti dei sentimenti del coinquilino. “Io sono troppo condizionata dal programma?”, si è chiesta Letizia che ha poi aggiunto. “Sei tu che parli di continuo delle dirette. Speriamo che domani mi si veda in diretta, preparati che domani parlano di noi. Dici queste cose ogni volta”.

L’atteggiamento di Paolo pare aver confermato ulteriormente i dubbi di Letizia che, in piana notte, si è confidata con l’amica Anita a cui ha raccontato anche i motivi che l’hanno spinta a dire addio al fidanzato storico.

I dubbi di Letizia Petris

In un video esclusivo pubblicato dal Grande Fratello, Letizia Petris si lascia andare ad una serie di confidenze sul suo rapporto con Paolo Massella. “Io gli ho detto di lasciarmi la libertà perché io, comunque, non è che ho chiuso la mia relazione per entrare in un’altra relazione. Io ho chiuso la mia relazione perché non mi stava dando la sicurezza e la certezza di chi ero. Io la scelta che ho preso l’ho fatta per me stessa perché mi sono resta conto e ve ne siete resi conto anche voi che la cosa non era corrisposta. Ho fatto quel tipo di scelta e sono certa della scelta che ho fatto”, ha detto Letizia ad Anita.

“Deve capire che tu esci da una relazione difficile e sei qui per fare un percorso da sola. Soprattutto esci da una relazione dove tu passi da un estremo all’altro quindi non credo che tu riesca ad apprezzare tutte queste cose. Tu apprezzi le sue attenzioni, ma non è che scegli di ricambiarle perché lui si è innamorato”, ha risposto Anita. Come finirà, dunque, tra Letizia e Paolo?

