Letizia Petris e Perla Vatiero: “Tutti contro Beatrice in casa? Una sua scelta”/ Dopo l’uscita della Luzzi…

Letizia Petris e Perla Vatiero: discussione su Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, a causa della scomparsa del padre, ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023 per affrontare il lutto insieme alla sua famiglia. L’uscita dalla casa di Beatrice ha portato il popolo del web ad esprimerle solidarietà mentre in casa la situazione sembra differente. Dopo Giuseppe Garibaldi finito nella bufera per alcuni atteggiamenti che il web ha duramente condannato, nel mirino del popolo del web sono finite anche Letizia Petris e Perla Vatiero.

Le due concorrenti che, nella casa hanno instaurato un forte legame trascorrendo molto tempo insieme, hanno commentato la situazione vissuta in casa da Beatrice non risparmiandole critiche. Prima di lasciare la casa, Beatrice ha affrontato un periodo difficile all’interno della casa a causa dell’isolamento da parte degli altri concorrenti. Una situazione sulla quale hanno espresso un’opinione proprio Letizia e Perla.

Le parole di Letizia Petris e Perla Vatiero su Beatrice Luzzi

Sin dalle prime settimane di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi è stata al centro di numerose dinamiche scontrandosi con quasi tutti i concorrenti. Con il tempo, la situazione sembrava essersi rasserenata e, invece, durante le festività natalizie, l’attrice di Vivere ha vissuto una situazione spiacevole.

A tal proposito, Perla ha detto: “È stata una sua scelta”. Letizia ha ammesso di essere d’accordo con l’amica per poi aggiungere: “Scegli di essere in un certo modo e ti prendi le conseguenze. Lei lo sceglie, gli altri no”.

Un applauso a Letizia e Perla che dicono che Beatrice se l'è cercata la situazione in casa e che si deve assumere le conseguenze, e qui ci sono persone che 3 ore fa si stracciavano i vestiti per difenderle













