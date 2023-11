Letizia Petris, ex fidanzata “Mi ha rovinato la vita”/ “Mi ha tradito e messo mani addosso” (Grande Fratello)

Nicole Conte contro Letizia Petris: la verità dell’ex fidanzata

Si apre il caso Letizia Petris al Grande Fratello. Il racconto della sua rottura con l’ex fidanzata è stato smentito dalla diretta interessata, che ha deciso di rompere il silenzio sui social per replicare alla concorrente del reality. “L’ho lasciata anche se l’amavo perché mio padre non l’accettava e mi sentivo in colpa“, ha spiegato la gieffina. La versione di Nicole Conte è differente: “Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno“. Ma ha deciso di parlare perché più volte ha fatto riferimento alla loro relazione, “facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre anche no“, riporta Biccy.

Dopo questa premessa, è arrivato l’attacco vero e proprio dell’ex fidanzata di Letizia Petris. “La nostra relazione è iniziata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa. Questo è vero. Ma si è protratta per tre anni in cui lei ha avuto un sacco di relazioni in contemporanea con la nostra“. La donna ha raccontato che tra quelle relazioni ce n’è stata anche una con un’altra donna. “Assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva che c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna“, ha aggiunto Nicole Conte su Instagram, come riportato da Biccy.

“Mentre a me dava della persona problematica facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e rendendomi lo zimbello di Rimini, lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, non permettendo a me di farmi la mia“, ha proseguito Nicole Conte nel suo sfogo su Instagram. L’ex fidanzata di Letizia Petris ha raccontato cosa succedeva quando riusciva a staccarsi dalla gieffina, facendo una rivelazione delicata: “Lei tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul mio posto di lavoro davanti alla gente“. Inoltre, ha definito “abbastanza squallido” il fatto che la concorrente del Grande Fratello abbia attribuito al padre la responsabilità della loro rottura. L’ex fidanzata è entrata anche nel merito della relazione tra Letizia Petris e Paolo Masella: “Il giochino che sta facendo con Paolo è il gioco che fa con tutti. Lei riesce a fartela credere per poi farti passare come quello sbagliato, che l’appesantisce, che la soffoca per passare poi al prossimo. E via avanti il prossimo“.

Nel corso del suo sfogo, Nicole Conte ha aggiunto di sentire di aver “buttato tre anni della mia vita giustificandola e pensando che ero io quella sbagliata, mi sono data la colpa, ho pensato di essere io la pazza. Perché lei me lo ripeteva sempre“. Poi ha svelato un retroscena: “Nel momento della morte di suo padre c’ero io ad abbracciare sua mamma, ma alla fine mi è stato detto che l’ho fatto per un tornaconto. Ancora ad oggi devo capirlo“. Ma ora ha voltato definitivamente pagina: “Fortunatamente dopo tre anni qualcuno mi ha aperto gli occhi e mi sono svegliata dall’incubo che stavo vivendo. Ho trovato una persona che ha dovuto ricucirmi letteralmente e ci è voluto tanto tempo prima che io ritornassi la Nicole di sempre. Quindi BASTA far passare da Santa una persona che è tutto tranne Santa“.











