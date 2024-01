Letizia Petris ‘furiosa’ con Vittorio Menozzi per la nomination al Grande Fratello 2023/ “Adesso basta!”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris: amicizia al capolinea con Vittorio Menozzi

L’ultima puntata del Grande Fratello 2023 è stata carica di tensione; diverse le questioni da dirimere e ancora centrali sono state le frizioni stra Letizia Petris e Vittorio Menozzi. Quest’ultimo è finito nel mirino di Paolo Masella – legato alla fotografa – che continua a sostenere di un interesse celato da parte del modello nei confronti della concorrente. La situazione ha dunque avuto ripercussioni anche sul rapporto tra i due, sfociando in una reciproca nomination.

Letizia Petris – come si evince da una clip pubblicata dal Grande Fratello 2023 – nonostante abbia fatto anche lei il nome di Vittorio Menozzi, pare abbia preso molto male il fatto che lui l’abbia ricambiata con la stessa moneta. “Adesso io cambio rubrica perchè tanto non mi interessa più, ci siamo nominati per lo stesso motivo però io ho fatto un discorso di cuore; lui invece lo ha fatto perchè ha cambiato obiettivo…”. La fotografa ha poi aggiunto: “Mi sta sulle scatole perchè ci sono rimasta molto male; se tu hai uno screzio con Paolo, io a lui ho detto che non hai fatto niente di male”.

Letizia Petris delusa da Vittorio Menozzi: “Ho litigato con Paolo per lui…”

Un fiume in piena Letizia Petris nei confronti di Vittorio Menozzi, come si evince dallo sfogo avuto dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. “Io sono comunque umana, sono molto dispiaciuta di questa cosa perchè a Vittorio voglio un bene, non hai idea delle volte che ho discusso con Paolo. Anche a lui ho detto: ‘A me dispiace che tu pensi questo perché io non voglio rompere il rapporto con Vittorio perchè per me è una persona importante’”. Dunque, per la fotografa sarebbe stato un ulteriore smacco l’aver ricevuto una nomination da parte di Vittorio Menozzi nonostante lo abbia sempre tutelato anche a costo di mettere in discussione il suo rapporto con Paolo Masella.

“Qua dentro abbiamo condiviso delle cose con lui che nemmeno con Paolo ho condiviso, è una cosa interiore proprio bella, di cuore. Io per prendere le difese di Vittorio ho litigato tante volte con lui; non ho mai visto malizia o mancanza di rispetto”. Prosegue così Letizia Petris – stando alla clip pubblicata dal Grande Fratello 2023 – che poi conclude: “La mia nomination è costruttiva; quando due persone si vogliono veramente bene non c’è niente che tenga. Per me l’amicizia è talmente tanto fondata che gli do un valore assurdo; Paolo non mi ha mai impedito di essere amica di Vittorio. Se però avete uno screzio, ciò non implica la chiusura del rapporto, perché nonostante tutto io gli voglio bene…”.











