Letizia Petris gelata dalla ex Nicole Conte: “Ha fatto più schifo di tutti”/ Dopo il lutto di Beatrice Luzzi…

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello 2023: Letizia Petris attaccata dalla ex

La Casa del Grande Fratello 2023 ha fatto i conti, nelle ultime ore, con l’uscita improvvisa di Beatrice Luzzi. L’attrice è stata colpita da un terribile lutto, la morte del padre, e per questo ha deciso di lasciare Cinecittà per stare assieme alla famiglia e vivere il proprio dolore in forma privata. L’uscita di scena ha lasciato sgomenti gli altri concorrenti, che hanno visto interrompersi tutte le attività nella Casa in seguito all’abbandono della loro coinquilina.

Letizia Petris dopo la lite con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: "Ho paura"/ "Mi passa di fianco e..."

Tuttavia è scoppiata una vera e propria polemica per la reazione di alcuni gieffini all’addio della Luzzi, che potrebbe non essere definitivo. In particolare Letizia Petris, confidandosi con alcune coinquiline, ha ammesso che il programma necessita comunque di andare avanti. Parole che, al pari di altri presunti comportamenti, come quelli di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, sono state lette dal pubblico come una totale mancanza di empatia e vicinanza nei confronti della Luzzi. E anche l’ex fidanzata della Petris, Nicole Conte, si è esposta sui social con un duro attacco.

Paolo Masella spiazza Letizia Petris/ Sorpresa al Grande Fratello 2023, lei: "Mi hai reso molto più felice"

Nicole Conte contro Letizia Petris: “Ha fatto più schifo di tutti”

Nicole Conte ha detto la sua sotto un polemico post Instagram di Alfonso Signorini, esterrefatto dalla mancanza di empatia di alcuni concorrenti del Grande Fratello 2023 nei confronti del dolore di Beatrice Luzzi. L’ex fidanzata di Letizia Petris, commentando il post del conduttore, ha attaccato la fotografa senza mezzi termini: “Un applauso a Letizia! Che è l’unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha fatto più schifo di tutti. Ve lo avevo detto“.

Secondo la ragazza, infatti, Letizia avrebbe dovuto immedesimarsi e rispettare il dolore di Beatrice, dal momento che anche lei ha sofferto per una perdita simile con la morte del padre avvenuta pochi anni fa. La Petris verrà messa al corrente di questo commento nella prossima puntata, e arriverà eventualmente una replica?

Letizia in crisi, Paolo Masella la rassicura/ "Sei sempre stata la mia prima scelta, ho occhi solo per te"

la ex di Letizia sotto il post di Alfonso, ci aveva proprio avvertiti. #grandefratello pic.twitter.com/NSbQ1UmqRM — 🦋ᴍɪᴍɪ (@mimita__0) January 3, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA