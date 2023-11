Letizia Petris ha lasciato il fidanzato Andrea Contadini per Paolo Masella?/ “Non posso più negare…”

Letizia Petris ha deciso di mollare il suo fidanzato dopo un confessionale al Grande Fratello

E così Andrea Contadini, il fidanzato di Letizia Petris, è stato scaricato ufficialmente dalla sua compagna. La gieffina, al termine di un confessionale, ha deciso di chiudere definitivamente la sua storia d’amore; una relazione che andava avanti da tre anni e che stava affrontando una piccola grande crisi. Stando a quanto riferito da Letizia, infatti, già prima di entrare nella casa c’erano dei problemi tra lei e il suo fidanzato, ma nel corso di queste settimane la situazione è peggiorata.

Ad incrementare la crisi sarebbe stata una lettera mandata dal ragazzo qualche puntata fa. In quell’occasione Andrea aveva espresso la sua amarezza per come Letizia aveva descritto la loro relazione. Aveva però affermato di volerle rimanere vicino e di poter riprendere in mano la loro storia d’amore. L’effetto della sua lettera, tuttavia, non ha dato gli effetti sperati. E nelle scorse ore è arrivata la decisione di Letizia Petris.

La confessione di Letizia Petris: “Sento delle cose per Paolo…”

“Non è solo che mi ha scritto quelle cose, ma mi ha fatto capire molto anche con quello che non ha detto. Io ho capito delle cose. Quella lettera è stata la ciliegina sulla torta, però la torta c’era già. La ciliegina però mi ha fatto capire e pensare”, ha detto Letizia. Una decisione inaspettata, forse influenzata dalla conoscenza con Paolo, che prosegue a gonfie vele e per il quale la concorrente prova dei sentimenti. “Io adesso sento delle cose per Paolo e questo non lo posso più negare. Lui lo sapeva già da ieri, gli avevo già confessato tutto, ma io aspettavo a parlarne così apertamente”.

“Quindi adesso non so come andrà. Poi non è che adesso mi vedo la famiglia con lui, casetta e cani. Però adesso so cosa voglio. Ora so cosa merito e io merito di più. L’amore che mi da Paolo, le attenzioni, la cura, la delicatezza e il rispetto, sono cose belle e di cui ho bisogno. E poi non posso più negare quello che sento anche io quando l’ho vicino. E non è giusto per nessuno che io continui appunto ad avere il freno a mano”.











