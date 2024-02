Letizia Petris: “Il mio sogno è diventare madre”/ La confessione al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023, il sogno di Letizia Petris

Al Grande Fratello 2023, data la sintonia ormai consolidata tra i coinquilini in virtù dei 5 mesi di convivenza, c’è sempre più spazio per rivelazioni e confessioni anche molto profonde. L’ultima ad essersi messa in evidenza per un desiderio particolare rivelato ai compagni di viaggio è stata Letizia Petris, che già in passato ha avuto modo di aprirsi in merito a desideri ed ambizioni soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Come racconta la pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, Letizia Petris è tornata a parlare del dolore vissuto per la perdita di sui padre. Un evento che le ha letteralmente cambiato la vita, mettendola dinanzi ad ostacoli e difficoltà che nel tempo l’hanno resa più forte e matura. Proprio questo percorso di vita l’ha portata ad avere una nuova consapevolezza, soprattutto in riferimento ad un desiderio: “Io ho un sogno nella vita: diventare mamma”.

Letizia Petris e il desiderio di maternità: i consigli di Alessio Falsone e Marco Maddaloni

Letizia Petris, come anticipato, ha dunque condiviso con i suoi compagni di viaggio al Grande Fratello 2023 il sogno di diventare madre quanto prima. Chiaramente, il bello di condividere tali ambizioni risiede nella possibilità di un confronto che può aiutare nel rendere ancora più nitido un desiderio. In tal senso, Alessio Falsone ha invitato la fotografa a non correre, sfruttando gli insegnamenti del passato per ponderare ogni scelta futura. “E’ una bellissima cosa ma c’è tempo per tutto; noi siamo la somma delle cose che facciamo e delle persone che incontriamo…”.

Letizia Petris ha poi trovato il parere favorevole anche di Marco Maddaloni; il concorrente ha infatti fatto eco alle parole di Alessio Falsone, soprattutto in riferimento al consiglio di non andare troppo veloce nel rincorrere i sogni. “Il nostro vissuto ci cambia: non bruciare le tappe…”. Chissà cosa ne pensa Paolo Masella del sogno della fotografa di diventare madre.











