Letizia Petris in lacrime ripensa al fidanzato Andrea al Grande Fratello 2023/ Anita “Devi capire le cose e…”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris crolla in lacrime pensando al fidanzato

Nella Casa del Grande Fratello 2023 arriva un nuovo momento di sconforto per Letizia Petris, che ripensa al suo fidanzato Andrea e a come potrebbero svilupparsi le cose una volta uscita dal reality. La concorrente negli ultimi giorni ha pensato molto al loro rapporto, ancor più dopo aver da lui ricevuto una lettera due puntate fa, in cui si diceva contento del suo percorso personale, ma poco convinto di alcune dinamiche, che deve ancora metabolizzare. Al termine della lettera, un semplice saluto: ‘Un abbraccio’, e nulla più.

L’assenza di un ‘Ti amo’ o di una dimostrazione d’amore più coinvolgente ha portato Letizia a dubitare del loro rapporto, e a domandarsi dove possa aver sbagliato per aver ricevuto una lettera a tratti fredda e distaccata. Nelle ultime ore, come riporta un video condiviso sulla pagina Instagram della trasmissione, la fotografa ha avuto un crollo emotivo ed è stata prontamente supportata da Anita Olivieri, che l’ha raggiunta in camera.

Anita Olivieri a Letizia Petris: “Non puoi decidere anche per gli altri“

“Hai tutto il diritto di pensare queste cose e dire: ‘Mi manca. Lasciatemelo mancare‘. Per questo io ti guardavo, sapevo e non ti dicevo niente, perché hai tutto il diritto“, spiega Anita Olivieri mentre cerca di consolare Letizia Petris al Grande Fratello 2023. La cantante soffre per la mancanza del fidanzato e teme che la loro storia d’amore sia ormai irrimediabilmente compromessa. La coinquilina spiega: “Non puoi pretendere che dal giorno alla notte tutto si spegne, non è così. Però stai reagendo bene alle cose, le stai capendo almeno, capito? Non le devi accettare per forza o diventare una persona diversa da un giorno all’altro. Però devi capire le cose, solo questo“.

A seguire, Anita cerca di mostrarle la realtà dei fatti in maniera chiara e sincera: non si possono cambiare le persone, né tantomeno quello che intendono decidere della loro vita. “Amore, purtroppo le persone sono diverse da noi, capito? Quindi tu non puoi decidere anche per gli altri“, è la conclusione a cui è giunta la Olivieri, che cerca di consolare la compagna di viaggio.

