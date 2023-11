Letizia Petris, l’ex fidanzata Nicole avverte Paolo Masella: “Gioca”/ Lei sbotta: “Squallido”, lui spiazza

Nicole, l’ex di Letizia Petris, avverte Paolo: “Sta giocando”. Lei replica in diretta al Grande Fratello 2023

Letizia Petris scopre in diretta al Grande Fratello 2023 le dure parole usate dall’ex Nicole su lei e la loro storia d’amore. Tra queste c’è anche una sorta di avvertimento fatto a Paolo Masella: “Il giochino che sta facendo con Paolo è il gioco che fa con tutti. Lei riesce a fartela credere per poi farti passare per quello sbagliato, che l’appesantisce, che la soffoca per poi passare al prossimo.”

Letizia è scossa da queste parole e replica in diretta: “Per Paolo, è veramente squallido il fatto che lei punti su quello per farmi sentire in colpa, perché sa dove colpirmi. Io ho guardato nei suoi occhi e mi sono resa conto di quando una persona ti ama al di là di tutto e incondizionatamente e ho fatto una scelta coraggiosa, seguendo per una volta il mio cuore e sicuramente non mi devo flagellare per questo. Continuerò per la mia strada!”

Paolo Masella replica all’ex di Letizia Petris: “Non penso possa mettere bocca”

Anche Paolo ha avuto modo di leggere l’avvertimento di Nicole e le risponde in diretta al Grande Fratello: “Io non penso che Nicole possa mettere bocca tra me e Letizia perché questa è una cosa nostra. Il passato è passato, anche io non sono stato il migliore del mondo fino a due anni fa; quindi crescendo si cambia, sbagliando si impara soprattutto, e lei secondo me sbagliando ha capito cosa deve fare e cosa non deve fare. Così si migliora una persona, con gli anni queste cose si capiscono. Secondo me lei è migliorata tantissimo, perché quella persona descritta dalla ex non è quella che vedo io oggi.”

