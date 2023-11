Letizia Petris, l’ex fidanzata Nicole sbotta dopo la puntata/ “Non aveva scusanti, la cosa più grave è…”

Letizia Petris, le accuse dell’ex fidanzata: “Il mio passato è passato“

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello 2023, Letizia Petris è venuta a conoscenza di alcune accuse arrivate da parte della sua ex fidanzata Nicole Conte. Attraverso alcune Instagram stories, infatti, la concorrente è stata tacciata di aver tradito più volte la sua ex fidanzata, che ha voluto portare a galla alcune presunte verità finora taciute.

La gieffina ha bollato tali accuse come falsità. Pur riconoscendo che ci sono state determinate situazioni che hanno messo in crisi il loro rapporto, sino alla rottura, la fotografa ritiene che la verità sia ben altra e si difende dalle critiche: “Il mio passato è passato e tante cose non sono mai state capite e non ho voluto nemmeno affrontarle con lei. Io mi ero fatta odiare da lei, avevo 18 anni, ero molto giovane, però tutto quello che è stato detto fa parte anche della sua persona. Non ho voglia di stare qua a difendermi perché le persone che amo sanno come sono fatta“.

Nicole Conte, nuovo attacco a Letizia Petris: “L’amore è tutt’altro“

Tuttavia la reazione di Letizia Petris alle accuse non è passata inosservata, e la stessa Nicole Conte è intervenuta sulle Instagram stories per commentare il blocco di puntata al Grande Fratello 2023. L’ex fidanzata della concorrente, osservando la fotografa in tv mentre reagiva alle accuse, ha specificato come la sua giovane età all’epoca dei fatti non debba essere una scusante per i presunti gravi fatti commessi.

“Tralasciando la reazione prevedibile, perché non aveva scusanti per i comportamenti avuti, la cosa più grave di stasera è stata giustificare le azioni fatte per la sua giovane età. Che punto a specificare sono fatti successi 3 anni fa e non 120000 come dice lei. Ci sono cose che se le fai non importa che tu abbia 20, 30 o 50 anni, non vanno fatte a prescindere“, ha scritto sul suo profilo. Poi, ha aggiunto, lanciando una nuova stoccata alla Petris: “Se l’idea del suo grande amore è questa deve rivedere i suoi ideali. L’amore è tutt’altro“.

