Letizia Petris, l’ex fidanzata verso il Grande Fratello 2023?/ “Ci penserò” l’indiscrezione bomba

Ex di Letizia confronto al GF? Ecco cosa è successo

L’ex compagna di Letizia Petris ha fatto delle dichiarazioni piuttosto forti contro l’attuale concorrente del Grande Fratello. La donna ha rilasciato una lunga intervista a Fan Page, ha accusato la fotografa di averle usato violenza fisica in più di una occasione e di averla tradita.

Letizia Petris, ex fidanzata "Mi ha rovinato la vita"/ "Mi ha tradito e messo mani addosso" (Grande Fratello)

Nelle ultime ore, l’ex di Petris ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ad Alessandro Rosica il quale ha chiesto alla donna se voglia avere un confronto con Letizia al GF. La donna ha risposto dapprima in modo negativo, per poi ripensarci dopo le insistenze del giornalista: “Va bene vedrò e nel caso farò del mio meglio“. In arrivo un confronto serrato tra le due? Non rimane che attendere.

Angelica Baraldi e la teoria su Letizia Petris al Grande Fratello 2023/ "Non esci per la storia con Paolo…"

L'ex compagna di Letizia Petris: "Mi ha schiaffeggiata mentre ero a lavoro"

L’ex compagna di Letizia Petris, spesso tirata in ballo da quest’ultima all’interno della casa più spiata d’Italia, ha rilasciato un’intervista a Fan Page in cui accusa la fotografa di gesti molto pesanti: “Siamo state insieme tre anni e sono stati molto travagliati. Quando ho saputo della sua entrata mi ero ripromessa di non parlare se lei non avesse detto nulla o se avesse detto la verità del tipo ‘è finita e non mi sono comportata bene’. Negli ultimi anni in cui sto con Francesca, Letizia è sempre rispuntata. Letizia ha avuto anche un confronto animato con Francesca. Arrivavano dei messaggi alla mia compagna in cui dicevano di stare attenta a me” afferma.

Paolo Masella: "Sei a disagio con me", Letizia lo stronca/ "Non voglio fare un Grande Fratello solo con te"

L’ex di Letizia Petris aggiunge: “Lei dice che la nostra storia è finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, che non l’ha mai accettata. La ritengo una cosa squallida. Quando suo padre è venuto a mancare io mi sono presentata in ospedale. Letizia oggi casualmente ha pianto e ha detto che le dispiace. Anche oggi ha detto che non mi ha più vista e non è vero. Io sono stata a casa sua fino a marzo e il padre era morto a gennaio. Non ho ricevuto violenza domestica, ma ci sono stati due episodi violenti. Uno è stato l’ultima volta che ci siamo viste. L’anno prima mi aveva schiaffeggiato mentre io ero al lavoro e c’erano i testimoni. Il mio capo mi disse ‘io queste cose non le voglio più vedere’. Mentre l’ultima volta che l’ho vista mi ha strattonato, ha iniziato a colpirmi al volto con degli schiaffoni. Io ancora oggi non ho capito il motivo e non mi interessa”.











