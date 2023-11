Letizia Petris non smentisce accuse dell’ex fidanzata Nicole che lancia una frecciatina/ “L’amore è altro…”

Letizia Petris e le accuse dell’ex fidanzata Nicole

Nella puntata del Grande Fratello 2023 trasmessa il 16 novembre, Alfonso Signorini, insieme a Letizia Petris, ha affrontato nuovamente l’argomento relativo all’ex fidanzata Nicole Conte. Nella puntata del 13 novembre, il conduttore aveva mostrato a Letizia un post pubblicato sui social in cui le untata il dito rivolgendole delle accuse in merito alla loro relazione finita da alcuni anni. “Lei ha avuto un sacco di relazioni in contemporanea con la nostra, per non farsi mancare niente anche con un’altra donna (assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva che c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna). […] Non riuscivo a staccarmi da lei. Tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul mio posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo”. le parole di Letizia.

ALEX SCHWAZER, WADA MANTIENE LA SQUALIFICA/ Cosa c'è dietro lo scandaloso "no" al marciatore azzurro

Accuse a cui la Petris non ha risposto spiegando, poi, di non aver voluto replicare perché convinta che il silenzio sia un modo per spegnere le polemiche. Nel corso dell’ultima puntata, inoltre, Signorini ha mostrato a Letizia un altro post scritto sempre da Nicole.

Il nuovo post di Nicole, ex fidanzata di Letizia Petris

In diretta, Alfonso Signorini ha chiesto a Letizia il motivo per cui ha scelto di non replicare alle accuse dell’ex fidanzata Nicole e la concorrente del Grande Fratello 2023 ha spiegato che non è sua abitudine parlare pubblicamente dei dettagli della sua vita privata. Successivamente, poi, signorini ha mostrato a Letizia il seguente post:

Grande Fratello 2023, 20a puntata/ Eliminato e diretta: Ciro, Letizia, Paolo, Grecia e Giuseppe nominati

“Tralasciando la reazione prevedibile, perché non aveva scusanti per i comportamenti avuti, la cosa più grave di stasera è stata giustificare le azioni fatte per la sua giovane età. Che punto a specificare sono fatti successi anni fa e non 120000 come dice lei. Ci sono cose che se le fai non importa che tu abbia 20, 30 o 50 anni non vanno fatte a prescindere. Se l’idea del suo grande amore è questa, deve rivedere i suoi ideali. L’amore è tutt’altro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA