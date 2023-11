Letizia Petris preoccupata dopo l’attacco dell’ex Nicole: “Penso a mia madre”/ “Non le ho risposto perché…”

Letizia Petris in lacrime dopo la diretta del Grande Fratello 2023 per il messaggio della sua ex: “Penso a mia mamma”

Duro colpo per Letizia Petris nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2023. La concorrente non si aspettava che la sua ex Nicole tornasse a parlare di lei e soprattutto con parole durissime, portando a galla retroscena della loro relazione molto scomodi. Parole di fronte alle quali Letizia è rimasta senza parole, preferendo non rispondere alle accuse di tradimento e di violenza nei suoi confronti.

Una decisione che ha spiegato poi dopo la diretta, sfogandosi in giardino con Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi. La concorrente si è detta subito preoccupata per sua mamma e l’idea che possa aver avuto sentendo le parole dell’ex: “Penso solo a mia mamma. Mi sembra di essere tornata indietro nel tempo!” ha esordito.

Paolo Masella rassicura Letizia Petris, lei: “Ecco perché non ho risposto alle sue accuse”

Paolo ha cercato allora di rincuorarla: “Non è così grave come la fai te, perché il giudizio di una persona ti deve rimbalzare e anche quello che può portare altre persone. A tua madre, stai serena, che interessa solo come puoi stare tu. È difficile, non è facile, però ci devi pensare, ti stai facendo trascinare! Sii superiore: ha tirato fuori una cosa del passato? E passato rimane!”

“Ma io penso che dopo tanto tempo ti deve rimanere soltanto le cose belle che hai vissuto… – ha ammesso ancora Letizia in lacrime, spiegando poi – Io non le ho risposto perché se l’avessi fatto le avrei dato adito per rispondere ancora, e per me invece va bene così.” “Non tutti sono così. Ricordati che il passato è passato!” ha allora concluso Masella.

