Letizia Petris: “Quando uscirò dal Grande Fratello dovrò parlare con il mio ex “/ “Ero molto innamorata”

Letizia Petris, in confidenza a Sergio al Grande Fratello, è tornata a parlare del suo ormai ex fidanzato svelando alcuni particolari della loro storia d’amore: “Io penso che non sarei mai arrivata a delle scelte se non fossi entrata qui dentro, perchè dal momento in cui lui era molto impegnato io non avevo amiche, né amici… era tutto in base alla sua vita. Ad un certo punto inizia a pesarti anche un po’, un conto che abbiamo figli una famiglia.”

E ancora: “Io continuavo perchè ero molto innamorata di lui, io vedevo davvero una famiglia e un futuro con il tempo. Io volevo che lui fosse il papà dei miei figli e mia mamma mi diceva: “Leti, ma sulla base di che cosa” giustamente lui è un ragazzo giovane, io sono stata la sua prima relazione. Quindi un po’ vivevo nel mondo delle favole forse. Se ho avuto un confronto con lui? No.”

Letizia Petris: “Quando uscirò da qui ci dovrò parlare”

La fotografa ha poi ammesso di voler incontrare il suo ex una volta uscita dal Grande Fratello, per poter avere un confronto con lui e capire alcune dinamiche: “Ho apprezzato molto anche il fatto che lui non si sia esposto perchè è una cosa tra me e lui che affronteremo fuori. Io i primi mesi qua ho sofferto tanto e non ho avuto risposta da parte sua. Io non posso pretendere che se sono salita sul palcoscenico debba salirci anche lui. ”

ILetizia Petris ha dunque confermato: “Infatti, nonostante tutto, io quando uscirò da qui ci dovrò parlare. Dovrò parlare tanto con lui e capire delle cose da lui e se io ho capito male delle situazioni. Quando uscirò da qui sarà la prima persona da cui andrò in assoluto“.

