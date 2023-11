Letizia Petris, rapporti tesi con Paolo e Rosy al Grande Fratello 2023/ “Non so se ho sbagliato io, però…”

Grande Fratello 2023: la delusione di Letizia Petris tra Rosy Chin e Paolo Masella

Letizia Petris non sta vivendo un periodo particolarmente semplice al Grande Fratello 2023. Dopo la ventesima puntata del reality la concorrente ha perso alcune certezze che fino ad ora erano state fondamentali nel merito del suo percorso nel programma. Da un lato l’amicizia con Rosy Chin, dall’altro il tenero rapporto con Paolo Masella. Finita la diretta, la fotografa si è sfogata con Massimiliano Varrese dimostrando tutto il suo malcontento rispetto gli ultimi accadimenti.

“Mi sto iniziando a sentire molto sola, non ho più delle certezze; a volte mi sento che sto volando nell’aria e non riesco a posare i piedi a terra. Anche le cose che ha detto Rosy in confessionale, non mi sono mai state dette in faccia”. Queste le parole di Letizia Petris in una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 e successiva all’ultima diretta del programma. La fotografa ha poi aggiunto: “ Per questo mi dico: che cosa sto vivendo? Sto vivendo lo stesso amore per Paolo e la stessa amicizia per Rosy? A quanto pare no. O sto sbagliando tutto io, o sono loro che non stanno capendo me”.

Letizia Petris “disorientata” dopo le ultime liti: “Avevo le mie certezze, ora…”

Letizia Petris sta dunque vedendo sgretolarsi due dei rapporti cardine intrattenuti nella Casa del Grande Fratello 2023. Con Rosy Chin, soprattutto dopo le stoccate udite nel corso della ventesima puntata, il rapporto sembra compromesso in maniera considerevole. Discorso simile per Paolo Masella; il giovane non riesce a trovare un punto di incontro con la concorrente che, dal canto suo, sembra lamentare la medesima insofferenza.

“Non capisco se questo è un proteggersi da alcune cose oppure non so darmi una risposta; eravamo in due e so perfettamente ciò che ci siamo dette”, prosegue così lo sfogo di Letizia Petris dopo la 20a puntata del Grande Fratello 2023. La clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality si conclude poi con una riflessione che mette in evidenza un discreto sconforto da parte della concorrente: “Io avevo le mie certezze, le mie amiche e le mie cose; spesso mi sono trovata seduta ad un tavolo e lei si alza e va via, poi la cosa con Paolo, diventa faticoso…”

