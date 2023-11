Letizia Petris scopre le accuse dell’ex Nicole al Grande Fratello: “Allucinante”/ “Se l’ho tradita? Io…”

Letizia Petris scopre le accuse dell’ex fidanzata Nicole: la reazione in diretta al Grande Fratello 2023

Brutto colpo per Letizia Petris nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 13 novembre. Dopo aver confidato ai compagni e agli autori di aver avuto una storia d’amore molto importante con una donna, Nicole, quest’ultima ha scritto un lungo e durissimo post contro Letizia, portando a galla verità scomode. Un post che Signorini mostra alla gieffina in diretta, lasciandola non poco scossa.

“Sono allibita.” esordisce Letizia dopo la lettura del post in cui viene accusata, tra le altre cose, di averla tradita più volte e di averle messo le mani addosso. Letizia allora chiarisce la sua posizione: “Il mio passato è passato e tante cose non sono mai state capite e non ho voluto nemmeno affrontarle con lei. Io mi ero fatta odiare da lei, avevo 18 anni, ero molto giovane, però tutto quello che è stato detto fa parte anche della sua persona. Non ho voglia di stare qua a difendermi perché le persone che amo sanno come sono fatta.”

Letizia Petris: “Se ho tradito la mia ex? Non confermo né smentisco”

Signorini allora incalza, chiedendole se è vera l’accusa di tradimento lanciatale dalla ex. Lei svia: “Se ho avuto più storie contemporaneamente? Non confermerò né smentirò questa cosa, perché io volevo semplicemente mettere un punto. Io accetto il fatto che lei mi possa odiare, però so per certo che quello che ho provato per lei è reale.” Infine conclude con una stoccata diretta a Nicole: “È allucinante! Avrei potuto dire anche io molte cose ma non l’ho fatto per rispetto.”

