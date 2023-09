Letizia Petris “Sono stata un anno e mezzo con una donna”/ Intima confessione prima del Grande Fratello 2023

Letizia Petris, le confessioni intime prima del Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 ha preso il via lunedì sera e cresce la curiosità del pubblico attorno ai nuovi protagonisti, Vip e Nip. Molti fan, soprattutto sui social, si sono mobilitati nel cercare quante più notizie possibili sui concorrenti, scavando anche nel loro passato e cercando video, precedenti al reality, che possano fornire informazioni più dettagliate sul loro conto. Come nel caso di Letizia Petris, giovane fotografa proveniente da Riccione, dove lavora in un locale sulla spiaggia.

Sul suo privato la neo-gieffina non si è ancora sbilanciata, ma su Twitter è spuntato un video che dice qualcosa in più di lei. In particolare, ospite di Casa Samsara su Twitch, la Petris aveva parlato del suo passato amoroso e di essere stata sentimentalmente legata a una donna. “Vabbè Leti, vedo che sei molto aperta con le donne. Ma hai mai fatto qualcosa con una donna?“, le chiede uno dei ragazzi che la intervistano, colto di sorpresa dalle sue dichiarazioni dirette e senza filtri.

Letizia Petris: “Sono stata un anno e mezzo con una donna“

Come mostra il video su Twitter, a quel punto Letizia Petris ha risposto: “Certo, sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo“. A quel punto, nel corso dell’intervista, uno dei ragazzi le chiede se preferisce avere esperienza sessuale con gli uomini o con le donne. La neo-concorrente del Grande Fratello 2023 specifica di aver avuto più di un’esperienza con una donna: “Ne ho provate tre in realtà“. Per poi sbottonarsi sulla sua preferenza: “A livello sessuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna“.

Emergono dunque alcuni dettagli in più sulla vita di Letizia Petris, una delle concorrenti Nip di questa edizione. La sua storia, così come quella degli altri coinquilini, è ancora tutta da scoprire. E magari, tra le mura di Cinecittà, riuscirà anche a confidarsi con i compagni sul suo passato sentimentale e sui suoi desideri per il futuro.













