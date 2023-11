Letizia Petris tra Paolo e Vittorio al Grande Fratello 2023?/ Un abbraccio con Menozzi scatena il web

Letizia Petris tra Paolo e Vittorio?

Non c’è solo Beatrice Luzzi tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2023. Nelle ultime settimane, ha conquistato totalmente la scena anche Letizia Petris che, dopo aver detto addio al fidanzato storico, si è lasciata andare tra le braccia di Paolo Massella che da tempo ha ammesso di avere un interesse nei suoi confronti. Dopo l’avvicinamento, tuttavia, Letizia, durante una chiacchierata con Anita, ha spiegato di non volersi tuffare subito in una nuova relazione e di aver chiuso la sua storia unicamente per se stessa non ricevendo più ciò che desidera.

Nell’ultima puntata, inoltre, Letizia ha dovuto rispondere anche alle accuse dell’ex fidanzata. Per Letizia, è stata una puntata dura e, il giorno dopo, la Petris ha trovato una spalla in Vittorio. In giardino, Letizia e Vittorio si sono confidati ammettendo di avere diversi punti in comune.

Lo sfogo di Letizia Petris con Vittorio Menozzi

Ripercorrendo quanto accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, Letizia Petris ha ammesso di essersi lasciata andare ad un momento di sconforto e di voler approfittare della permanenza nella casa per migliorare la parte più fragile ed emotiva del suo carattere. “Ormai Vittorio è un punto di riferimento”, osserva Beatrice notando la complicità con Letizia.

“Per me lo è sempre stato” ribatte la fotografa. “Siamo diversi caratterialmente, ma quando ho avuto dei momenti così, lui è stato l’unico che riusciva a capire dove andare a parare” aggiunge Letizia mentre l’ingegnere dice – “Lei è una persona emotiva e sa apprezzare chi sa provare emozioni”. La complicità tra Letizia e Vittorio non è passata inosservata agli occhi del pubblico che si chiede se tra i due il rapporto resterà amichevole o si trasformerà in qualcosa di più profondo.











