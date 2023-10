Letizia Petriz e i sospetti su Beatrice Luzzi: “Signorini la difende sempre”/ “In confessionale…”

Dubbi su Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023

Una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2023 è sicuramente Beatrice Luzzi che, pur finendo spesso al televoto, supera tutte le nomination sia per il preferito che per l’eliminazione. E’ quanto accaduto anche nel corso della 12puntata del Grande Fratello 2023 durante la quale è stata eliminata Samira Lui. Al termine della puntata, le ragazze della casa si sono ritrovate per parlare di Beatrice e non hanno esitato ad esprimere dubbi sulla situazione.

“E Lollo l’ha fatto fuori, e Samira l’ha fatta fuori. E allora continuiamo così. Sai chi mi sembra? Alice in Wonderland, la regina di cuori e noi siamo le pedine, quando decide lei: tu fuori, tu fuori. Uno non può parlare che finisce fuori da qui ma basta“, le parole di Anita che è scoppiata a piangere dopo il verdetto.

Le parole di Letizia Petris su Beatrice

Al termine della puntata con Alfonso Signorini, Anita Olivier, Letizia Petris e Angelica si sono ritrovate in piscina e, analizzando tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane, Letizia ha ammesso di avere diversi dubbi su Beatrice e sulla sua posizione all’interno della casa.

“Amore a me fa strano una cosa e ore ti spiego. Quando è venuta mia mamma lei lo sapeva. Ore prima mi ha detto che secondo lei sarebbe arrivata mia madre a farmi una sorpresa. Poi si è giustificata dicendo che lo pensava da come ero vestita. Poi c’è Alfonso Signorini che la difende sempre. Ogni volta che va in confessionale poi ci sta tipo sette ore”, ha spiegato.

