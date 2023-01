Letizia Porcu dimentica Federico Fashion Style con un uomo misterioso/ I rumors

Letizia Porcu al fianco di un altro dopo Federico Fashion Style: di chi si tratta

Dopo la burrascosa rottura con Federico Fashion Style, condita anche da aspre polemiche e frecciatine sui social, Letizia Porcu sembra aver ritrovato il sorriso e l’amore. L’ex compagna dell’hairstylist dei Vip sarebbe infatti stata pizzicata al fianco di un altro uomo, come riferisce la segnalazione di un utente riportata su Instagram da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato lo screen del messaggio della followers, che avrebbe pizzicato la Porcu a Roma in compagnia di un dj di nome Vincent.

A confermare questa frequentazione è il blogger Amedeo Venza che, attraverso alcune Instagram stories, ha spiegato: “In merito al gossip venuto fuori tra Letizia (l’ex compagna di Federico Fashion Style) e Vincent, una follower ha scritto a Deianira e ha riconosciuto Vincent al fianco di Letizia qualche sera fa in Piazza del Popolo a Roma. Confermo che è tutto vero. Persone vicine, nonostante io comunque conosca Vincent, mi hanno confermato che la loro frequentazione è iniziata a metà dicembre circa“.

Letizia Porcu: la nuova frequentazione e l’addio a Federico Fashion Style

Letizia Porcu, dunque, avrebbe ritrovato il sorriso e l’amore al fianco del dj dopo l’addio a Federico Fashion Style. La coppia si sarebbe conosciuta ad un parco divertimenti per bambini, tutti i dettagli vengono forniti da Amedeo Venza nelle sue Instagram stories: “Si sono conosciuti all’evento Disney di Strange World, e da un paio di settimane si frequentano. La frequentazione è seria, stanno pensando veramente in grande, anche se si conoscono da poco ma c’è davvero tanta affinità“.

Dopo una lunghissima storia d’amore con Federico Fashion Style, Letizia Porcu volta pagina. La loro rottura ha lasciato strascichi significativi e, nonostante l’intenzione di conservare un buon legame per il bene della figlia Sophie, i rapporti tra i due si sono raffreddati e ci sarebbe anche una diffida di mezzo, come aveva rivelato l’hairstylist dei Vip a Verissimo: “Letizia mi ha sempre supportato in molte circostanze importanti della mia vita: non posso dire i veri motivi della separazione, in quanto c’è una diffida nei miei confronti“.













