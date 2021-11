Letizia Porcu e Sophie Maelle, compagna e figlia Federico Lauri/ Vittima di bullismo

Federico Lauri e Letizia Porcu: insieme da 15 anni e una figlia, Sophie Maelle

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è legato a Letizia Porcu, lontana dal mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti nel 2006: Letizia aveva solo 17 anni e frequentava l’Istituto di moda di Nettuno. Nel 2017 sono diventati genitori di Sophie Maelle. La bambina è nata con fecondazione assistita, come ha raccontato l’hair stylist in un’intervista al settimanale Chi: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano“. Attualmente, Letizia gestisce un sito online di abbigliamento ed è diventata anche parrucchiera per stare accanto a Federico, che viaggia spesso tra i suoi saloni di bellezza di Roma, Anzio e Milano. Nonostante la loro ultra-decennale relazione, Federico e Letizia non sono intenzionati a sposarsi.

FEDERICO LAURI FASHION STYLE "GAY? SONO ETEROSESSUALE"/ "Parrucchiere grazie a mamma"

Federico Fashion Style vittima di bullismo

In diverse occasione Federico Fashion Style ha raccontato di essere stato preso in giro, fin da piccolo, per come si vestiva: “Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perché io mi vedevo bene così”, ha raccontato a Ballando con le stelle. Crescendo, Federico Lauri ha imparato a non farsi condizionare da chi non lo accetta per il suo stile: “Ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice “guarda ‘sto gay” io non lo sento proprio”. Lo scorso anno, l’hair stylist è stato vittima di un vero e proprio atto vandalico, con la rottura di un finestrino della sua Jeep Wrangler personalizzata con glitter e vernice dorata. “L’invidia è una brutta bestia. In un momento del genere, dove si predica il perbenismo e la voglia di fare del bene, c’è ancora gente che nei fatti, presa dalla cattiveria, fa atti di bullismo. È una vergogna: dopo tutto quello che in questo periodo ogni persona ha passato c’è ancora gente intenta a fare cattiverie gratuite pur di far del male o colpire delle persone; non si tratta solo di invidia, ma di vero schifo”, ha scritto su Instagram.

