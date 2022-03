Letizia Porcu, moglie di Federico Lauri Fashion Style/ “Sono stata operata al seno”

Letizia Porcu, moglie di Federico Lauri Fashion Style, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo 2022. Inevitabilmente, la donna ha commentato il debutto in qualità di opinionista del reality show di Italia Uno “La Pupa e il Secchione” da parte del suo consorte, avvenuto nella serata di ieri.

La moglie ha detto di avere sentito Federico nelle scorse ore e “stava a 3000, più di quanto non stia di solito. Malgrado la televisione e gli impegni nelle trasmissioni, però, nei suoi saloni è super presente. Si divide con gli orari ogni giorno, la sua casa ormai è diventata il treno e viaggia in continuazione. Questa de La Pupa e il Secchione è per lui un’avventura fantastica. Mentre a Ballando con le Stelle è uscita fuori la parte umana di Federico, qui esce tutto il suo personaggio al 100%, la parte sua più criticona. Sicuramente alcune Pupe potrebbero diventare sue clienti, anche se certe concorrenti lui ha dimostrato di non tollerarle più di tanto. Francesco Chiofalo e Denis Dosio, oltre che miei amici, invece, sono già clienti di Fede”.

LETIZIA PORCU E L’OPERAZIONE: “UN MESE FA…”

Nel prosieguo del collegamento con “Trends&Celebrities”, Letizia Porcu ha commentato la vittoria del Grande Fratello Vip da parte di Jessica Selassié: “Lei a me non piace tanto, sono sincera. Pensavo vincesse sua sorella Lulù, anche per il percorso che ha fatto. Mi sarebbe piaciuto molto di più…”.

In vista de “L’Isola dei Famosi”, invece, “mi incuriosiscono molto i Rodriguez, anche perché del papà di Belen non si è parlato quasi mai. A me poi piace tanto Guendalina Tavassi e la sua coppia col fratello Edoardo non le manderà veramente a dire a nessuno”. Infine, una rivelazione sullo stato di salute di Letizia Porcu: “Sono stata operata un mese fa al seno”, ma la moglie di Federico Lauri Fashion Style non ha fornito dettagli ulteriori circa l’intervento subìto.

