Letizia Ruoli, fidanzata Gregorio Paltrinieri/ “Il punto fermo che mi dà sollievo”

Gregorio Paltrinieri, l’uomo che ha fatto la storia vincendo la medaglia d’argento negli 800 stile alle Olimpiadi di Tokyo, oltre ad essere uno dei migliori atleti italiani, è anche un uomo perdutamente innamorato della fidanzata storica Letizia Ruolo. Entrambi di Carpi, Gregorio e Letizia si sono conosciuti prima delle Olimpiadi del 2012. Letizia, classe 1995, si è da poco trasferita a Roma per frequentare la specializzazione in radiodiagnostica. Un amore importante e che dura da qualche anno. Entrambi molto schivi e riservati, hanno sempre vissuto il loro rapporto lontano dalle luci dei riflettori. Letizia, infatti, ha scelto di avere un profilo privato su Instagram mentre Gregorio Paltrinieri, pur avendo un profilo privato, pubblica raramente foto riguardanti la propria vita privata. Gli ultimi scatti insieme a Letizia, infatti, risalgono al 2020.

Gregorio Paltrinieri e le parole per la fidanzata Letizia Ruolo

Se Gregorio Paltrinieri ha scelto lo sport e il nuoto, la fidanzata Letizia Ruolo ha scelto la medicizia. Prima della laurea, è partita per Valencia per l’Erasmus e, dopola laurea ha svolto un anno di tirocinio in Messico. Attualmente si sta specializzando in Radiodiagnostica presso La Sapienza di Roma. Due vite impegnative quelle dell’atleta e della fidanzata, abituati a stare lontani anche per diverso tempo. Letizia, però, ha sempre occupato un posto importante nella vita di Paltrinieri che, in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando della compagna, aveva detto: “Letizia mi dà fiducia, mi valorizza più di quanto faccia io, è un punto fermo che mi dà sollievo”.

