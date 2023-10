Letizia tocca i capelli di Giselda Torresan poi il gesto inaspettato/ La reazione è virale! Web ironizza

Giselda Torresan e il malinteso con Letizia Petris: web fraintende

Giselda Torresan è molto amata dal pubblico e con la sua genuinità ha conquistato anche gli inquilini del Grande Fratello. Nelle ultime ore, però, gira un video in cui si nota Letizia Petris che fa la coda alla concorrente per poi annusarsi la mano e fissarla con il volto disgustato.

Beatrice Luzzi gela Giselda Torresan al Grande Fratello 2023/ "Che torni alle sue montagne, il suo percorso…"

Molti sono stati gli utenti che hanno ricamato sopra questa clip, divenuta virale. Secondo alcuni, infatti, la Torresan non si lava ed emanerebbe cattivi odori, ma la reazione di Letizia non ha nulla a che vedere con queste dicerie. Giselda ha esagerato con l’olio per capelli, da qui la richiesta a Petris di farle la coda. Probabilmente, un po’ di quell’olio è finito sulla mano della concorrente che ha cercato di pulirlo. Svelato l’arcano!

Giselda Torresan, gaffe al Grande Fratello 2023 su Heidi Baci e Massimiliano Varrese/ "Domani viene mamma…"

Giselda Torresan replica alle parole di Beatrice Luzzi: “Viene trattata come una vittima ma…”

Non sembra esserci molta simpatia tra Giselda e Beatrice. Quest’ultima, in una clip video mostrata in puntata, afferma sull’inquilina: “Non la reggo più, a pelle. Si piazza là, ti guarda, ti chiede cose assurde. Basta dai. Mi ha detto delle cose. L’ultima volta mi ha nominato dicendo: ‘Non mi fido di lei. Poi ha preso tutto quello che poteva, non ha dato nulla. Adesso, per favore, che torni alle sue montagne. Il suo percorso è fatto, bello che finito, concluso, intenso, adesso secondo me ha bisogno di tornare alle sue meravigliose montagne”.

Giselda Torresan finge al Grande Fratello 2023?/ La difesa dei compaesani: "Lei è proprio così come si vede…"

Durante la diretta del Grande Fratello, Giselda Torresan ha appreso le parole dell’attrice e ha replicato così: “Io sto bene qui, sono felice. Sarà il pubblico a decidere se dovrò tornare in montagna. Io per mia scelta non ci torno. Io Beatrice non l’ho mai attaccata, non parlo mai di lei, non la guado neanche. Non bisogna più parlare di lei. Ogni puntata si parla solo di lei. Viene trattata come una vittima ma qui nessuno la tratta male”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA