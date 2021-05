“Letta ‘pugnalato’ da Renzi: Berlusconi sapeva”/ Audio choc sul Patto Nazareno

Il 6 febbraio 2014 Silvio Berlusconi sapeva che di lì a pochi giorni Matteo Renzi avrebbe fatto cadere il Governo Letta, sbagliando di solo un giorno (20 febbraio pronosticava il Cav, 21 febbraio l’ingresso a Palazzo Chigi dell’allora Segretario Dem): la rivelazione scoop arriva da “Report” che nella puntata di questa sera mostrerà l’audio dal quale si evincerebbe il profondo scambio di informazioni ben prima dell’ufficiale “Patto del Nazareno” tra gli allora leader Pd e Forza Italia.

Letta “comprerò libro Giorgia Meloni, mi interessa”/ Pd ‘punge’ Lega: “Copasir a FdI”

Sulla scia dello scontro ormai totale tra Renzi e la trasmissione di Sigfrido Ranucci, l’audio in mano a Report porterebbe la lancette indietro nel tempo all’inverno 2014, con un Renzi scalpitante e forte dei consensi alle stelle: era la stagione di “Enrico stai sereno” e del “tradimento” del Segretario contro il suo stesso Presidente del Consiglio. Ebbene, Report ha fatto sapere di essere in possesso dell’audio completo di una conversazione avvenuta il 6 febbraio di 7 anni fa tra Berlusconi e uno dei giudici che lo aveva condannato per frode fiscale: si tratta della famosa registrazione con il giudice Amedeo Franco e l’allora sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri. A registrare il tutto sarebbe stato Berlusconi con l’incontro richiesto invece da Franco, pentito per la condanna inflitta all’ex Cav sul processo Mediaset: ebbene, dall’audio completo pare che si parlò anche dei contrasti tra Letta e Renzi a pochi giorni dal cambio di passo a Palazzo Chigi, con la nascita del Governo Renzi.

VISTO DA SINISTRA/ Il blitz di Conte su Roma fa saltare i piani del Pd

IL PATTO DEL NAZARENO “ANTE-LITTERAM”

Sempre secondo gli audio in mano a Report – anticipati oggi dal Fatto Quotidiano – Berlusconi avrebbe raccontato del suo incontro con Renzi e Gianni Letta (zio dell’attuale segretario Pd) per preparare quello che pochi mei più tardi sarebbe stato il vero e proprio Patto del Nazareno (che prende il nome dalla sede del Partito Democratico a Roma, presso Largo del Nazareno). «Adesso vediamo cosa fa Renzi – si sentirebbe nell’audio presentato stasera a Report – accetto scommesse: entro il 20 febbraio manda a casa questo governo e si mette lui presidente del Consiglio. Noi cosa facciamo? Io resto all’opposizione e voto le riforme». Il 13 febbraio con la famosa votazione in Direzione Pd, Renzi di fatto tolse la fiducia a Letta provocando una prima vera frattura netta all’interno del Partito Democratico, consumatasi poi nel settembre 2019 con la scissione e la nascita di Italia Viva.

LEGGI ANCHE:

ELEZIONI ROMA, CAOS PD-M5S/ Gualtieri-Primarie, stop a Zingaretti da Conte (e Raggi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA