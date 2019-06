Lettera a Ue su procedura d’infrazione/ Conte-Salvini-Di Maio, manca quadra sui tagli

Il Premier Conte ha inviato in nottata la Lettera all’Ue per evitare la procedura d’infrazione, come richiesto dalla Commissione Europea la scorsa settimana: il vertice di Governo in nottata su conti pubblici e tagli da effettuare per evitare la sanzione Ue non si è però concluso al meglio dato che il Ministro Salvini – come riporta oggi il Messaggero – avrebbe frenato sulla proposta di Tria di portare una riduzione graduale di Quota 100 e Reddito di Cittadinanza per trovare le somme giuste da opporre all’aumento del debito pubblico. «L’Italia in quanto Paese fondatore della casa comune europea, avverte la piena responsabilità di coltivare un dialogo aperto e costruttivo con la commissione Ue», si legge nella prima parte della lettera inviata dal Premier Conte, secondo le anticipazioni dell’Ansa; «Lo ha dimostrato anche nel dicembre 2018, allorché un intenso negoziato ha consentito di chiarire i dettagli della nostra manovra. Ritengo nostro dovere – si legge in un altro passaggio – aprire adesso, senza ulteriore indugio, una fase costituente per ridisegnare le regole di governo delle nostre società e delle nostre economie riconsiderando modelli di sviluppo e crescita che si sono rivelati inadeguati di fronte alle sfide poste da società impoverite, attraversate da sfiducia, rancore e delusione».

ACCORDO GOVERNO, MA MANCA QUELLO DEFINITIVO SUL DEFICIT

Al termine del Consiglio dei Ministri di ieri sera a Palazzo Chigi si è tenuta poi una riunione sulla riforma del processo, e discussioni su Dl Crescita e Autonomie: per il primo il Ministro Bonafede ha annunciato una riforma entro la fine dell’anno sulla scia della crisi Csm. Sugli altri due temi invece, il Decreto Crescita ha visto luce verde con il rinvio in Commissione ma solo per aggiustamenti tecnici garantisce la Lega; resta sul tavolo la non perfetta convinzione di Salvini e Di Maio di tagliare le proprie misure bandiera per rispondere alle richiesta della Commissione Ue sulla procedura d’infrazione pendente. Conte parteciperà ai vertici in Ue nei prossimi due giorni dove si discuterà anche se non soprattutto di questa Lettera di impegni inviata dal Governo italiano: «Prima che l’Ue si trovi a dover affrontare nuove crisi finanziarie sistemiche e globali – recita ancora lettera di Palazzo Chigi – occorre una riflessione approfondita su come assicurare un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita, tra riduzione e condivisione dei rischi. Come l’esperienza ha dimostrato se per assicurare la piena realizzazione dell’uno si sacrifica l’altro si rischia di pagare un prezzo molto alto per la coesione sociale ed economica dei Paesi membri e per la credibilità stessa del progetto europeo». Per Conte ci sarebbero tagli da 2 miliardi di euro per far fronte alla crisi del deficit, ma i restanti 3 che potrebbero arrivare dai risparmi su Quota 100 e Reddito sarebbero stati “frenati” da Salvini e Di Maio: il ddl sui conti pubblici perciò non è stato varato con il rinvio al prossimo vertice di Governo per trovare una quadra migliore. Il problema è che al netto dell’utilizzo o meno di quel “tesoretto” alla Commissione Ue potrebbe non bastare per evitare di lanciare la “fatwa” della procedura..

© RIPRODUZIONE RISERVATA