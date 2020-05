Lettera al Padreterno/ Paola Cortellesi, video: Coronavirus e la fragilità dell’uomo

Pubblicità

Una “lettera al Padreterno” che parla dell’uomo, dei suoi affanni, le sue guerre, la sua abitudine a guardare dall’alto le tragedie della Natura; un uomo che pensava di saperne più del Padreterno stesso, ma poi ha dovuto prendere coscienza della sua limitatezza a causa del Coronavirus: Paola Cortellesi legge sul suo profilo Instagram una poesia scritta in romanesco da una amica in un video che ha fatto il giro del web.

Ve lo proponiamo in fondo all’articolo e naturalmente il consiglio è quello di ascoltarla, perché il ritmo in romanesco è davvero incalzante e coinvolgente. La Cortellesi dunque racconta l’umanità che si affanna come formiche, fa guerre, rivoluzioni, manda razzi e satelliti in cielo per controllare tutto.

Un’umanità che ha inquinato mari e fiumi, che ha riempito l’ambiente “de monnezza”, incendiando boschi, provocando lo scioglimento dei ghiacciai. Insomma, come scrive l’amica S. nella sua lettera al Padreterno e Paola Cortellesi recita magistralmente: “Padre mio, scusa li toni, ma lo so che me perdoni si te dico francamente st’omo tuo non vale niente”.

Pubblicità

LA LETTERA AL PADRETERNO DI PAOLA CORTELLESI

Ma ora l’umanità, aggiunge la Cortellesi, prima senza un filo di umiltà, “ha capito la lezione sotto i corpi der bastone”, che è naturalmente la pandemia di Coronavirus che ha cambiato il mondo e che ci ha svelato in modo drammatico la fragilità dell’esistenza di ciascuno di noi, “ce trovamo da San Pietro manco er tempo de un saluto”, facendoci scoprire che “nun ha senso proprio niente si nun poi sta co la gente”.

La speranza naturalmente è quella di tornare a scoprire le cose più autentiche che danno davvero senso alla vita. Poi l’attrice rivolge la sua preghiera al Cielo: “Tu da solo tutto puoi. Tu, che non sei come noi, fa fini’ st’epidemia che scompaia, vada via”.

E pensando a chi combatte ogni giorno contro il virus, Paola Cortellesi dice: “M’emoziono adesso e tremo che quest’essere mortale, a cui il male ha messo un freno po’ fa cose straordinarie, si capisce che è terreno”. Come dicevamo, meglio ascoltarla dalla voce della Cortellesi, nel video qui sotto…





© RIPRODUZIONE RISERVATA