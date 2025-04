Il prossimo 5 e 6 aprile, a Firenze, la Lega Salvini Premier celebrerà il suo congresso federale. Sarà un momento importante di confronto interno, ma anche un’occasione preziosa per tutti noi per riflettere sulle direzioni che intendiamo intraprendere per il futuro del nostro Paese. Al centro del dibattito presenterò una mozione che ritengo particolarmente significativa non solo per la nostra comunità politica, ma anche per il nostro Paese: “Tradizione e Innovazione”.

Desidero condividere alcune riflessioni su questo documento con l’intento di spiegare perché i temi che affronta siano cruciali per costruire un domani più prospero e sicuro per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche. Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, rapidi e spesso disorientanti. La tentazione, a volte, può essere quella di chiudersi nel passato o, al contrario, di abbracciare acriticamente ogni novità tecnologica.

Credo fermamente che il rispetto per le nostre tradizioni – la cultura, il saper fare artigiano, i valori delle nostre comunità locali, il tessuto della piccola e media impresa – non sia un freno, ma la base solida su cui innestare un’innovazione tecnologica che sia realmente al servizio delle persone. Non si tratta di contrapporre passato e futuro, ma di farli dialogare, riconoscendo che le nostre radici sono la bussola che ci permette di navigare la complessità del mondo globale senza smarrirci. L’innovazione, così intesa, diventa uno strumento potente per uno sviluppo che sia davvero sostenibile, sia economicamente sia socialmente.

Un punto centrale della mozione riguarda il sostegno al cuore pulsante della nostra economia: le piccole e medie imprese e le startup innovative. Sappiamo tutti quanto siano fondamentali per l’occupazione e la creazione di valore nel nostro Paese. Tuttavia, soffrono ancora troppo spesso di difficoltà nell’accesso ai capitali, rimanendo eccessivamente dipendenti dal credito bancario. Per questo, promuovere lo sviluppo di un mercato dei capitali più vivace e accessibile, anche attraverso strumenti innovativi come quelli offerti dal fintech, è una priorità non più rinviabile.

Significa dare ossigeno alle idee, permettere alle nostre imprese di crescere, competere a livello internazionale e creare lavoro stabile e qualificato qui, in Italia. È un obiettivo su cui, anche in Parlamento, ho cercato di dare il mio contributo con proposte concrete per semplificare le regole e incentivare gli investimenti nell’economia reale.

Al tempo stesso, l’avanzata inarrestabile del digitale pone sfide inedite sul fronte della sovranità e della sicurezza. La mozione sottolinea con forza la necessità di tutelare la nostra “sovranità digitale“, evitando di diventare mere colonie tecnologiche di grandi piattaforme estere. Questo significa investire in infrastrutture nazionali, promuovere la nascita di hub tecnologici italiani ed europei, ma soprattutto garantire la protezione dei dati personali dei cittadini. La privacy non è un lusso, ma un diritto fondamentale.

In un mondo sempre più interconnesso, dobbiamo essere particolarmente vigili per proteggere le fasce più vulnerabili, primi fra tutti i minori, dai rischi crescenti del web, dalla manipolazione algoritmica ai contenuti dannosi. L’educazione alla cittadinanza digitale, fin dalla scuola, diventa quindi essenziale per formare cittadini consapevoli e responsabili.

Infine, la mozione riconosce il valore strategico della collaborazione tra pubblico e privato. Penso in particolare allo sviluppo di infrastrutture digitali avanzate, come la banda ultralarga e il 5G, essenziali per la competitività del sistema Paese. Ma penso anche, e con grande convinzione, al settore della sanità digitale e delle scienze della vita. L’Italia ha eccellenze straordinarie in questo campo, che possono portare a una medicina sempre più personalizzata e a un Servizio sanitario nazionale più efficiente e vicino ai cittadini.

Favorire l’interoperabilità dei dati (nel pieno rispetto della privacy) e la sinergia tra ricerca pubblica e iniziativa privata può generare un enorme valore aggiunto, non solo per la salute, ma per l’intera economia nazionale. Abbiamo il potenziale per diventare leader europei in questo settore, che già oggi rappresenta una quota significativa del nostro PIL.

Personalmente, credo che rappresenti una sintesi matura e necessaria. È il frutto di un percorso che riconosce l’importanza vitale dell’innovazione, ma la vuole ancorare saldamente ai nostri valori, alla nostra storia, alle esigenze concrete delle nostre comunità. Non è una fuga in avanti senza meta, né una nostalgica chiusura al cambiamento. È, piuttosto, l’espressione di una visione ambiziosa e coerente per l’Italia: un Paese capace di innovare partendo dalla propria identità, di competere nel mondo globale valorizzando le proprie specificità locali, di abbracciare il futuro senza dimenticare chi siamo.

Un’Italia in cui tecnologia e tradizione non si escludono a vicenda, ma si rafforzano reciprocamente, tracciando la rotta per uno sviluppo più giusto, equo e duraturo. È una sfida complessa, certo, ma sono convinto che sia la strada giusta da percorrere, insieme.

