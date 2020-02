Lettera mamma Licia Nunez/ “Dentro un grande vuoto, ma oggi sono fiera di te”

La mamma di Licia Nunez scrive una lettera alla figlia che è dentro la casa del Grande Fratello Vip, proprio come ha fatto Eleonora Giorgi mamma di Paolo Ciavarro. Qui decide di aprirsi alla figlia davanti a tutti: “Licia cara sono contenta del tuo comportamento in casa. Sono incollata davanti alla televisione per guardare il tuo viso. Sono passati vent’anni dalla tua partenza e per me quel giorno è stato come vivere un lutto, avvertivo dentro un grande vuoto. Dopo quel momento non siamo state tanto unite. Io ero immersa nella mia severità e tu nella tua voglia di libertà e di ribellione. Eravamo distanti, ma il tempo addolcisce tutto e forse proprio per quello che abbiamo vissuto sei diventata la donna che sei ora. Come ben sai non sono mai entrata nella tua sfera privata. Certo hai voluto mettere a nudo il tuo privato e ti dirò che io e i tuoi fratelli siamo contenti della tua scelta e Barbara sarà la tua compagna eccezionale di vita. Continua così nella casa con resilienza e determinazione, non abbetterti e se qualche individuo si permette di giudicarti per il tuo privato mostri il tuo contraddittorio con eleganza senza epiteti. Ti voglio bene, Mamma“.

Licia Nunez così decide di aprirsi con Alfonso Signorini e per raccontare le sue emozioni: “Mi ricordo che è stato un momento molto brutto per mia madre quando sono andata via. Io non riuscivo più a vivere la mia vita in casa e non era proprio la famiglia della Mulino bianco. Sono stati anni difficili per me, so che mia mamma ha sofferto tanto. Temeva non solo la mia scelta a livello professionale, perché ovviamente ogni percorso nuovo crea timore e paura. Io ero la figlia più piccola, quella femmina da proteggere. Io ho parlato con mia madre di Barbara, soltanto di lei, e della mia storia precedente mia madre ne è venuta a conoscenza per la mia intervista su Vanity Fair. Ogni figlio o figlia lesbica o gay meriterebbe una madre come di 75 anni che vuole solo la mia felicità”.

