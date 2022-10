Lettera Marco Bellavia al Grande Fratello Vip:”io a casa a leccarmi le ferite, voi lì”/ “Dolore va condiviso”

Marco Bellavia ha inviato una lettera ad Alfonso Signorini, alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e ai concorrenti del Grande Fratello Vip (con una speciale menzione per Pamela Prati) dopo il suo addio al reality show per il bullismo subito. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha voluto raccontare come ha vissuto la scorsa puntata da casa, quando il caso è stato trattato in diretta. “Mi ha fatto una certa impressione che voi foste lì agghindati come per una serata di gala e io a leccarmi le ferite per giorni dolorosi che non riesco a dimenticare”, ha ammesso all’inizio.

RIVELAZIONI SHOCK DI MARCO BELLAVIA A GRANDE FRATELLO VIP/ "Non riesco a dimenticare"

Poi ha puntato il dito contro coloro che lo hanno fatto soffrire. “Mi scorrevano davanti al volto i vostri sorrisi. Eravate pronti a voltare pagina, perché in televisione funziona così. Questa volta però non è andata così. Alfonso di ‘Branco, bullismo, indifferenza al dolore, incapacità di rispondere a richiesta di aiuto’ ed i vostri volti cambiavano espressione. Ho capito attraverso il vostro disagio di essere riuscito in qualcosa di grande”.

Luisa Peterlongo, Mamma Ginevra Lamborghini: le scuse a Marco Bellavia/ "Mi dispiace tanto..."

Marco Bellavia, lettera al Gf Vip: “Mio messaggio importante”. L’attacco agli ex coinquilini

Marco Bellavia, nella lettera agli ormai ex coinquilini del Grande Fratello Vip, ha ammesso di avere compreso l’importanza del messaggio lanciato attraverso il suo caso. “Ho fatto capire a chiunque che soltanto condividendo un dolore, questo diventa meno pesante. Alcuni di voi erano imbarazzati, altri pietrificati e altri ancora indifferenti. Vi siete accorti tutti però di cosa era successo. È stato un pugno nello stomaco. Non giudico, spetta solo a Dio e alla vostra coscienza”, ha continuato.

Depressione, cos'è malattia di Marco Bellavia/ Precedenti al GF Vip: Daniele Bossari e…

Poi l’annuncio di un confronto imminente faccia a faccia. “Presto vi tornerò a guardare negli occhi per completare il messaggio. Non c’è bisogno di scappare dalla casa come qualcuno ha fatto (Sara Manfuso, ndr) né continuare a far finta di niente come sta facendo qualcun altro. C’è bisogno di condividere. Se qualcuno in quel momento abbasserà gli occhi, non sarà però colpa mia”, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA