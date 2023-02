Lettera Papa Francesco a Lino Banfi/ “Raccogli eredità e bontà di tua moglie Lucia”

Papa Francesco ha inviato una lettera di cordoglio a Lino Banfi per le morte della moglie Lucia Zagaria, deceduta nelle scorse ore e di cui questa mattina si sono tenuti i funerali. La missiva del Pontefice è stata letta durante la Santa Messa, ma anche a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno, con la conduttrice, Serena Bortone ,che l’ha anche mostrata alle telecamere in diretta. “Caro fratello – ha esordito Papa Francesco rivolgendosi a Lino Banfi –, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima. La fede in Cristo, nostra speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore”.

Lucia Zagaria, i funerali della moglie di Lino Banfi/ "Così piccola ma molto potente"

PAPA FRANCESCO, LETTERA PER LINO BANFI DOPO LA MORTE DELLA MOGLIE LUCIA ZAGARIA: “I NONNI SANNO ESSERE FORTI”

Successivamente, Papa Francesco, nella lettera, ha detto a Lino Banfi: “I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una nazione intera. Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia, continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuto uniti, la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e, invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia”.

