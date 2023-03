Lettera per Daniele Dal Moro al GF Vip: da chi?/ Signorini anticipa: “Da parte di due persone che…”

Daniele Dal Moro, una dedica da parte di due persone questa sera al GF Vip

Una nuova puntata del GF Vip è pronta a conquistare il pubblico televisivo del lunedì sera. L’ultimo daytime ha sciolto alcuni dubbi sulle possibili tematiche in essere e al centro potrebbe nuovamente esserci Daniele Dal Moro. Oltre al burrascoso rapporto con Oriana Marzoli, il veneto potrebbe finalmente riceve una dolce sorpresa da parte di un affetto particolare. Proprio Alfonso Signorini ha infatti svelato che in serbo per lui ci sarebbe una lettera; come tra l’altro già accaduto in passato con la madre come mittente.

Il presentatore del GF Vip non ha specificato l’autore o l’autrice della lettera per Daniele Dal Moro, sottolineando però che i mittenti questa volta sono “due persone che lo conoscono molto bene”. Tra i nomi più papabili, oltre a quello della sorella che di recente ha avuto modo di parlare non solo del fratello ma anche del rapporto con Oriana Marzoli, vi sarebbe anche nuovamente il nome della madre. La donna è infatti molto restia all’esposizione pubblica e diverse settimane aveva avuto modo di mandare un messaggio di supporto per Daniele Dal Moro proprio tramite una lettera.

Una lettera per Daniele Dal Moro al GF Vip: il precedente della madre del veneto

Vista la tipologia di sorpresa per Daniele Dal Moro annunciata da Alfonso Signorini, è lecito dedurre che ancora una volta il messaggio d’affetto abbia come mittente la madre. Sarebbe un bis da parte della donna, che con una lettera di alcune settimane fa aveva già generato la commozione del diretto interessato oltre che del pubblico. “Daniele, ti scrivo per rassicurarti: va tutto bene, siamo orgogliosi di te per essere rimasto fedele ai tuoi valori… Siamo felici dell’uomo che sei diventato“. Queste le parole della madre di Daniele Dal Moro, che si fece portavoce anche del pensiero paterno.

Ad avvalorare la tesi del prossimo intervento tramite lettera della madre di Daniele Dal Moro vi sarebbero alcune dichiarazioni rilasciate proprio dal veneto al GF Vip. Dopo aver ricevuto il primo messaggio d’amore, il ragazzo aveva infatti avuto modo di raccontare ai suoi coinquilini il suo rapporto con i genitori, soffermandosi in particolare proprio sulla madre: “Negli ultimi anni il rapporto va meglio, i miei genitori hanno dimostrato di essere orgogliosi di me… Mia mamma è diversa: con lei se dovesse succedere qualcosa sarebbe tutto più problematico. Per lei l’unica cosa che conta è che io torni a casa vivo”.











