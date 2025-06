Caro direttore,

sono stato invitato a dialogare intorno alle questioni educative all’Event-One di Forlì organizzato dalla Compagnia delle Opere romagnola e da alcune opere caritative e sociali. Una tre giorni di incontri, mostre, stand nel centro di Forlì con a tema la speranza: “Sperare è ricominciare”, il titolo.

SCUOLA/ 120 studenti e "Lisistrata" di Aristofane, solo le carezze si arrampicano sui cuori

Arrivando in città, mi ha colpito questa piazza, tra le più belle e grandi di Forlì, con un palco enorme e centinaia di sedie. Pensavo: ma chi verrà mai a riempirle? Parlando qua e là, ho incontrato gente di tutti i tipi: studenti, operai, professionisti, insegnanti, pensionati, tutti con una accoglienza e un sorriso sinceri, con un entusiasmo difficile da vedere in giro. Sotto un sole cocente – quasi di luglio, mentre invece eravamo a fine maggio – hanno incominciato ad arrivare gruppetti e a occupare la piazza fino a gremirla, sotto i miei occhi abbastanza increduli. Professori che avevano invitato i loro studenti e tanti colleghi, lavoratori che accompagnavano i loro titolari o i loro dipendenti, famiglie con amici e vicini di casa.

Valditara, “Stop cellulare alle superiori dal 2025-2026”/ “Pronta legge per vietare social agli Under 15"

“Vieni a sentire delle testimonianze e un incontro che mette a tema che vuol dire tirar su dei figli o degli studenti?”. Tanti vivono e sentono a pelle la fatica dell’educazione. Tanti non hanno detto di no. Sono venuti e hanno ascoltato con un’attenzione incredibile. In una piazza con centinaia di persone, un silenzio assordante e commovente.

Una mamma ha raccontato le sue esperienze di affido, un educatore che cosa abbia voluto dire per la sua vita stare di fronte a ragazzi difficili, io di come il rapporto con i miei studenti mi abbia aperto le domande più vere e drammatiche sul significato della vita.

SCUOLA/ Classi differenziate e abolizione del valore legale, così l’autonomia salva l’istruzione

Abbiamo raccontato come l’incontro con Cristo, nel volto di alcune persone, ci abbia donato un’ipotesi positiva e salda per poter guardare con gratuità e tenerezza il disagio e il dolore degli altri, senza tornaconti o senza farci sentire falliti per i nostri insuccessi educativi.

La gente ha ascoltato, partecipato. Non ha trovato slogan o incitamenti, quanto un luogo umano che accompagnasse ad affrontare i problemi, a poter guardare senza paura “l’ingovernabile” che i nostri ragazzi spesso rappresentano.

Ecco, così si pone un luogo umano in mezzo a una città. Volti che possono sembrare impossibili oggigiorno, eppure esistono. Limitati, incapaci, ribelli come tutti, ma con una tensione a riprendere la strada. La presenza di un popolo che fonda la sua unità su un grande scopo. Scrive Luigi Giussani, cui questo popolo guarda come riferimento: “Al di là del mare nostrum che possiamo possedere, governare e misurare, che cosa c’è? L’oceano del significato”. Ecco ciò che in un pomeriggio di primavera è stato testimoniato da decine di volontari.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI