La giornata dei singles e le pubblicità che trasmettono un individualismo esasperato: l'educazione al "Noi" e alla relazione è ancora possibile

Caro direttore,

oramai, non so per quale misterioso impulso, ogni giorno dell’anno (e meno male che i giorni sono solo 365) è stato, non si sa bene da chi, dedicato a qualcuno o a qualcosa, con grande gioia dei cronisti che possono riempire qualche pagina in più di notizie spesso banali e, soprattutto, dei vari grilli parlanti, che almeno per un giorno riescono a far sentire la loro voce più o meno autorevole.

Un fenomeno difficile da spiegare sulla base di criteri normali, anche se alcune “giornate” hanno effettivamente un fondamento serio e storicamente plausibile. Ho l’impressione, però, che la gran parte di queste dedicazioni vengano usate (e sfruttate) principalmente a fini commerciali, per spingere la gente ad aumentare i consumi.

Mi sono reso conto della fondatezza di questa ipotesi la scorsa mattina, quando ho ricevuto al mio indirizzo elettronico la pubblicità di una importante compagnia aerea: avendo comprato ieri per la prima volta un suo biglietto, già questa mattina ho ricevuto un messaggio commerciale legato al fatto che l’11 novembre è la giornata dedicata ai “singles”, cioè alle persone sole, senza famiglia. Tale pubblicità riportava la fotografia di una coppia molto triste e anaffetiva, sovrastata da questo invito: “Parti per un viaggio solo per te (anche se sei in coppia)”. Invito assolutamente nichilista e, per certi versi, masochista; un invito a rifiutare l’esperienza dello stare gioiosamente insieme.

Un invito a rimanere nella tristezza della propria solitudine, visto che la giornata è dedicata, appunto, ai “singles”, cioè ai soli. Essendo l’11 novembre, non vorrai mica stare veramente insieme a qualcuno! Sei matto? La pubblicità, non contenta di questo messaggio disperante, fa anche la lezioncina al cliente a cui si rivolge, terminando la predica con questa autorevole affermazione: “perché è da soli che riscopriamo chi siamo davvero”.

Evviva l’individualismo più esasperato! Quell’individualismo che sta mietendo molte vittime, sotto molti profili. Cristianamente parlando, poi, tale frase fa fuori, in poche parole, una grande e storica tradizione educativa, che indica nell’amore, cioè in un rapporto, la via per la salute spirituale, ma anche fisica, di ogni persona umana. Probabilmente la giornata dedicata alle persone sole fu pensata per combattere la solitudine, non per invitare le persone a stare ancora più sole. Ma tant’è. Penso di avere ancora la libertà di difendermi da messaggi che ritengo contrari al bene delle persone umane. Ed il bene è che aumenti la comunione tra le persone, non la loro solitudine.

Sono sempre più stupito che la dimensione comunitaria dell’educazione e della vita sia sempre più dimenticata. Proprio in questi giorni un grande e serio educatore inneggiava alla solitudine come nutrimento dello spirito. Occorre intendersi: c’è un aspetto di verità in tale sottolineatura, ma l’insistenza su di essa senza aprire all’ambito comunitario dell’educazione può portare su una strada sbagliata. Soprattutto se si parte da un punto di vista cristiano. La grande tradizione della Chiesa ci invita a dire “NOI”, non solo “IO”.