Caro direttore,

mi sembra indiscutibile il fatto che, al di là della ritrosia di alcuni, forse di molti, a partecipare allo sciopero “per Gaza”, vuoi perché qualcuno non vuole “dare forza alla sinistra”, vuoi perché qualcun altro, soprattutto nella scuola, si domanda se non sarebbe stato meglio restare in classe con gli studenti, anche con quelli che nei giorni degli scioperi preferiscono stare a casa a dormire o andare in giro con gli amici, mi sembra indiscutibile, dicevo, che in Italia ci sia un sentimento pressoché unanime di solidarietà con il popolo palestinese.

Anche se etimologicamente quello che sta facendo Netanyahu non lo si può chiamare genocidio, perché questo terribile massacro, di per sé, non vuole sterminare un’etnia, ma una popolazione dove sono presenti diversi etnie, è evidente la disumanità dell’“operazione speciale” che l’esercito israeliano sta compiendo, e non solo a Gaza. È qualcosa di drammaticamente storico che non potrà non avere conseguenze anche contro gli ebrei, anche contro quelli che non sono d’accordo con il governo.

Nel mondo molti si domandano perché non intervenga nessuno a fermare Netanyahu. Non lo fa Trump, che al di là di qualche sgridata, in fondo lo appoggia. Non lo fanno I Paesi arabi, compresi i ricchissimi Paesi del Golfo, che per i loro affari vorrebbero un rapporto di collaborazione con Israele. Naturalmente non fa praticamente nulla neanche l’ONU, che manda un po’ di aiuti umanitari, che avrebbe tutta la forza, anche militare, per intervenire, ma è bloccato dai veti dei Paesi che contano.

In Europa e dintorni ora diversi Paesi hanno deciso di riconoscere lo Stato della Palestina. D’accordo, ma quale Stato? Quale governo? Non dimentichiamo che gli eredi dell’OLP hanno perso le elezioni nella Striscia di Gaza vinte proprio da Hamas. E se, per assurdo, oggi si rifacessero le elezioni a Gaza, dopo tutto quello che sta accadendo, non credo proprio che molti si dissocerebbero da Hamas, se non altro per spirito di vendetta verso Israele.

Inoltre non dimentichiamo che riconoscere lo Stato della Palestina, secondo la teoria dei due Stati, significa non avere presente che non solo il governo di Netanyahu è contrario, ma che il governo di Hamas a Gaza predicava addirittura la distruzione di Israele. Così, se formalmente riconosciamo lo Stato di Palestina questo potrà forse mettere un po’ a posto la coscienza di qualcuno, ma non potrà far finire il massacro.

Paradossalmente, sottolineo paradossalmente, la guerra potrebbe finire se una volta riconosciuto uno Stato palestinese lo si facesse entrare nella NATO. Ma qui siamo già nella fantapolitica.

