Lettere Agenzia delle Entrate/ Nuovi invii in corso: quali rischi si corrono

Nel 2022 arriveranno ancora altre lettere dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo Piano nazionale della ripresa di resilienza, ha stilato un programma per velocizzare le pratiche di recupero crediti. A fine agosto dell’anno in corso, l’AdE sarebbe riuscita a spedire 1,9 milioni di lettere.

La stessa Agenzia delle Entrate avrebbe dichiarato che la spedizione non è ancora terminata. Infatti, sarebbero spedite ulteriori lettere bonarie, dove l’ente statale inviterà i contribuenti a regolarizzare gli errori commessi in fase di dichiarazione dei redditi.

Lettere dell’Agenzia delle Entrate: quando e chi le riceverà

L’obiettivo dell’invio delle lettere dell’Agenzia delle Entrate, è quello di regolarizzare le anomalie riscontrate dall’ente governativo. Per i contribuenti è soltanto – almeno fino ad adesso – un avviso bonario. Oltre a questa notifica, se non si regolarizzasse l’anomalia, si passerà ad un accertamento più serio.

Nel momento in cui il contribuente riceve la notifica bonaria, egli avrà la possibilità di verificare se l’anomalia esiste realmente oppure l’Agenzia delle Entrate ha commesso un errore. In quest’ultimo caso, sarà sufficiente notificarlo all’ente governativo, allegando documenti e tutto il necessario per comprovare la propria “ragione”.

Il ravvedimento operoso ricordiamo essere, una soluzione bonaria per evitare multe salate e altri provvedimenti che graverebbero sulle tasche e sull’eventuale patrimonio del contribuente.

Suggeriamo di leggere minuziosamente le così note lettere di compliance, perché sono le stesse che potrebbero salvare il contribuente da atti più gravi e che peggiorerebbero la propria situazione.

Lettere Agenzia delle Entrate: nuovo obiettivo in vista

Al di là dell’aspetto fiscale ed economico, le lettere dell’Agenzia delle Entrate avranno un altro obiettivo. Secondo il PNRR (Piano nazionale ripresa resilienza), è necessario ridurre il più possibile i cosiddetti “falsi positivi“.

La diminuzione dovrà essere di circa il 5%, coinvolgendo tutti coloro che ricevono la lettera dell’AdE, senza rientrare più in quest’ultima lista. L’obiettivo sarebbe vicino, considerando che l’ultima volta si è registrato un invio di falsi positivi pari al 5.025.

