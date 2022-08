Letto a tre piazze/ Su Rete 4 il film con Totò e Peppino De Filippo

Il cast del film Letto a tre piazze

Letto a tre piazze sarà trasmesso oggi, sabato 20 agosto, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 1960, diretto da Steno e distribuito dalla Cineriz. Il film è una delle commedie più note e celebri del duo Totò e Peppino De Filippo, apprezzata ancora oggi nonostante gli anni trascorsi. Oltre alla partecipazione dei due celebri attori merita di essere menzionato anche il contributo offerto da Nadia Gray e Cristina Gaioni. Sicuramente si tratta di un capolavoro della cinematografia italiana, costruito in maniera intelligente e che ha avuto anche seguito all’estero. Quello che punge è la presenza di attori avvincenti, calati nei loro ruoli e in grado con degli spunti di dare al pubblico buone sensazioni.

Cantina Wader Segreto di famiglia/ Su Canale 5 il film con Jurgen Heinrich

Letto a tre piazze, la trama del film

Il film Letto a tre piazze è ambientato nella capitale romana nel 1960 e vede come protagonista un professore di nome Peppino Castagnano. L’uomo è un docente di lettere particolarmente noto nell’ambiente e legato dal sacro vincolo del matrimonio da 10 con una donna di nome Amalia. Nel giorno che prevedeva i festeggiamenti per l’anniversario dei due amati, succede però un evento davvero inaspettato. Nel bel mezzo dei festeggiamenti riappare infatti la figura di Antonio Di Cosimo. Costui era il primo marito di Amalia che per lungo tempo era stato dato prima per disperso e poi per morto in Russia. Antonio aveva infatti partecipato alla guerra e secondo lo stesso Peppino aveva perso la vita proprio in quella circostanza. A quel punto, secondo le normative vigenti il matrimonio tra il professor Castagnano e Amalia decade in virtù dell’effettiva esistenza di quello che era il primo marito creduto morto. La donna dal canto suo si trova in una vera e propria situazione di crisi; nonostante la nullità del vincolo matrimoniale non si dimostra disposta a rinunciare a nessuno dei due uomini. A questo punto, Amalia prende una decisione inusuale e destinata a scuotere le vite dei protagonisti. Decide infatti di tentare una sorta di vita matrimoniale a tre, riuscendo così ad evitare di dover rinunciare al primo o al secondo marito. Dopo poco tempo dall’inizio del clamoroso esperimento coniugale iniziano i dissidi. Peppino non ha alcuna intenzione di lasciare Antonio da solo con Amalia in sua assenza, per cui sceglie di portarlo con se durante le lezioni. A sua insaputa però, il primo marito della donna decide di raccontare a tutti la storia coprendo così di ridicolo il docente che viene di conseguenza licenziato. Come se non bastasse, il sacerdote che aveva celebrato il primo matrimonio consiglia ad Antonio di consumare la prima notte di nozze rimasta ancora in sospeso. I tre partono così per un viaggio e l’estrema gelosia di entrambi non fa altro che provocare una vera e propria crisi di nervi per Amalia.

I mille colori dell'amore/ Su Rai 1 il film con Jodie Sweetin

La donna è infatti costretta ad essere ricoverata per riprendersi dai tormenti in una clinica ben lontana da entrambi gli uomini. I due contendenti però non smettono di darsene di santa ragione; Peppino infatti arriva a escogitare un piano per innescare un finto tradimento da parte di Antonio. Al contempo, quest’ultimo attraverso delle spie personali pensa che sia proprio il docente a peccare di poca serietà. Entrambi si ritrovano così in casa con la donna che sarebbe dovuta servire per il piano e in compagnia anche dell’avvocato Vacchi. Sarà proprio quest’ultimo alla fine a spuntarla; Amalia fraintende la situazione credendo che entrambi i suoi uomini stessero per tradirla. In virtù di ciò decide di lasciarli e entrambi e di partire in crociera verso Le Canarie proprio insieme all’avvocato. Antonio e Peppino cercano in maniera maldestra di seguirli prendendo il primo aereo ma il veicolo crolla in mare. Verso il finale del film i due antagonisti saranno ormai diventati amici e ritorneranno a casa dopo 7 anni proprio in occasione del settimo anniversario di nozze tra Amalia e l’avvocato Vacchi.

LEGGI ANCHE:

Ulisse contro Ercole/ Su Rete 4 il film del regista cult Mario Caiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA