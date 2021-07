Letto a tre piazze/ Su Rete 4 il film con Totò e Peppino De Filippo

Letto a tre piazze verrà trasmesso da Rete 4 nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, a partire dalle ore 16.45. La commedia è diretta da Steno, che in 49 anni di carriera ha diretto 134 film interpretati da Diego Abatantuono, Totò, Renato Pozzetto, Enrico Montesano, e tanti altri, per ricordare qualche titolo – Febbre da cavallo, Un americano a Roma, Un giorno in pretura, Banana Joe -. In – Letto a tre piazze – il cast si compone di Totò e Peppino De Filippo.

Rosamunde Pilcher La lettera/ Su Canale 5 il film con Gaby Dohm

La pellicola è del 1960 e distribuita da Cineriz – Domovideo – Mondadori Video. Totò in tutta la sua carriera ha vinto 2 Nastri d’Argento come migliore attore in – Uccellacci e uccellini – e – Guardia e ladri -, e ha ricevuto una candidatura come miglior attore non protagonista in – La mandragola -. Peppino De Filippo ha vinto un Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista per – Totò Peppino e i fuorilegge -.

Mary e Martha/ Su Canale 5 il film di Phillip Noyce (oggi, 28 luglio 2021)

Letto a tre piazze, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Letto a tre piazze. Peppino ed Amelia sono felicemente sposati, mentre sono in procinto di festeggiare il loro decimo anno di matrimonio, arriva una notizia che sconvolge la loro esistenza. Dopo tanti anni ricompare Antonio, il marito di Amelia che era partito per andare a combattere sul fronte durante la seconda guerra mondiale e era stato dato per disperso. I due uomini cominciano a litigare sia per la proprietà della casa dove Amelia e Peppino vivono felicemente, sia sulla validità del primo e del secondo matrimonio.

Antonio ritornando a casa, rende illegittimo e di conseguenza non valido il matrimonio del suo rivale, però anche sul primo matrimonio c’è da dire e la sua validità è discutibile. La situazione è insostenibile, così Peppino, Amelia e Antonio decidono di comune accordo di trascorrere qualche tempo in montagna così da schiarirsi le idee, ma le liti non cessano e vengono cacciati fuori dall’albergo. Amelia in preda a una crisi di nervi, si fa ricoverare in una clinica per curare lo stress emotivo, Peppino e Antonio non smettono di litigare tanto da finire in questura.

Il castello di carte/ Su Rete 4 il film di John Guillermin (oggi, 28 luglio 2021)

Amelia ormai esausta, accetta l’invito del suo avvocato e parte con l’uomo per una crociera. Antonio e Peppino appena riavuta la libertà, prendono un aereo per raggiungere la donna, ma durante il volo finiscono nel mezzo di una bufera che fa precipitare il velivolo e dei due uomini si perdono le tracce. Amelia convola a nozze con l’avvocato e mentre sta per festeggiare il suo quinto anno di matrimonio, ecco che ritornano a casa Peppino e Antonio, non erano morti ma si erano salvati trovando rifugio in un’isola deserta, dove vissero per molti anni e riapparire per riprendersi la propria donna che nel frattempo ha proseguito la sua vita insieme a un altro uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA