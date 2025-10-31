Il parlamento della Lettonia ha votato contro l'uscita del Paese dal trattato in favore delle donne: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli

La Lettonia potrebbe uscire a breve dalla Convenzione di Istanbul, un trattato molto importante, sottoscritto dal Consiglio Europeo, che ha come obiettivo primario la salvaguardia delle donne e in particolare il sostegno a quelle vittime di violenza. Se l’uscita venisse confermata si tratterebbe del primo Paese dell’Unione Europea ad abbandonare la Convenzione e del secondo in assoluto dopo la Turchia.

L’obiettivo del trattato è estremamente nobile, combattere contro la violenza sulle donne ma nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, il parlamento lettone ha votato a favore dell’uscita dallo stesso. In totale sono stati 56 i favorevoli contro i 32 contrari e due astenuti “È una decisione vergognosa per il parlamento”, le parole rilasciate a Politico da parte di Andris Šuvajevs, capogruppo parlamentare del Partito Progressista di centro-sinistra, commentando il voto avvenuto dopo ben 14 ore di dibattito. A presentare la proposta per uscire dal trattato è stato un partito di Opposizione di destra, leggasi Latvia First, che si traduce in “Prima la Lettonia”, ed ha trovato il sostegno di uno dei tre partiti che governano al momento il Paese ex Unione Sovietica.

Si è schierato apertamente contro invece il partito centrista Unione dei Verdi e degli Agricoltori. Ingūna Millere, rappresentante di Latvia First, ha dichiarato sempre a Politico che la Convenzione di Istanbul era un “prodotto del femminismo radicale basato sull’ideologia del ‘genere'” e che la ratifica del trattato da parte della Lettonia era “un marketing politico che non ha nulla a che fare con la lotta contro la violenza”. Insomma, per il partito di destra, uscire dal trattato non significa “favorire” la violenza sulle donne, ma il messaggio che è passato è stato tutt’altro.

LETTONIA PRONTA AD USCIRE DAL TRATTATO DELLE DONNE: PROTESTE DAVANTI AL PARLAMENTO

Proprio per questo la possibilità di una uscita dalla Convenzione di Istanbul è stata duramente criticata da numerose associazioni per i diritti umani, precisando che ciò avrebbe comportato senza dubbio ad una regressione dei diritti delle donne in Lettonia. 5.000 persone sono così scese in piazza il giorno prima del voto, lo scorso mercoledì 29 ottobre 2025, manifestando di fronte al parlamento con tanto di cartelli con la scritta “Giù le mani dalla Convenzione di Istanbul” e “La Lettonia non è la Russia”.

Secondo quanto affermato da Tamar Dekanosidze, rappresentante regionale dell’Eurasia per l’ONG per i diritti delle donne Equality Now, il disegno di legge tenta di riformulare le iniziative per la parità di genere come un’iniziativa volta a promuovere un'”agenda LGBTQ”, adottando una narrazione in stile Cremlino che consente ai politici di presentarsi come difensori dei “valori nazionali” prima delle elezioni. “Ciò significherebbe che, in termini di valori, sistemi giuridici e governance, la Lettonia sarebbe più allineata alla Russia che all’Unione Europea e ai paesi occidentali”,aggiungendo che questo “serve direttamente gli interessi della Russia nel paese”.

LETTONIA PRONTA AD USCIRE DAL TRATTATO DELLE DONNE: I NUMERI PREOCCUPANTI

A questo punto ci si appella alla presidente Edgars Rinkēvičs, così come ha sottolineato anche Amnesty International attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, che è l’ultima che può bloccare l’uscita dal trattato: prima del volto ha spiegato che avrebbe esaminato la questione per poi prendere una decisione definitiva entro una decina di giorni ma è probabile che alla luce del clamore mediatico che si è venuto a creare nelle ultime ore, alla fine possa bloccare il tutto, mantenendo quindi il suo Paese all’interno della Convenzione.

Secondo Openopolis in Lettonia si verificherebbero 2,14 omicidi in ambito domestico ogni 100.000 donne, di conseguenza si tratterebbe di uno dei primi Paesi a livello europeo per tasso di violenza nei confronti appunto dell’universo femminile. Anche per questo un mantenimento del Paese nel trattato sarebbe molto significativo per mandare un chiaro messaggio a tutta la nazione: non ci resta che attendere l’ultima decisione.