Mi dice che Strappi è un piccolo progetto dedicato alla poesia dei poeti che gli sono stati più vicini in questi anni. Un gruzzolo di testi inediti, presentato in una veste tipografica confezionata a mano, con materiali, disegni e commenti scritti col lapis. Una piccola cosa, che forse nemmeno si inserisce nel circuito dei libri d’artista, e che per il poeta Sebastiano Aglieco, che ne è l’artefice, li pensa e li realizza, riveste la funzione di preservare una parola necessaria e intima; uno strappo, un taglio, una pungente spina sulla realtà e su sé stessi.

CONVERGENZE/ Non nemici da combattere ma persone da incontrare

Il progetto prevede la preparazione di tre copie di un volumetto, tutto realizzato sul tavolo di casa: una per l’archivio, due per il poeta che sarà invitato a pubblicare lì. Un invito tra amici, senza pretese. Con un solo intento: la pubblicazione di testi capaci di dire qualcosa al mondo. Per necessità. “Per uscire dal poetichese della forma perfetta; degli ismi che ammorbano”, dice Aglieco.

LETTURE/ Adrien Candiard, il bello di accettare la grazia e tornare alla semplicità della Salvezza

Io che ho visto la prima uscita, mi sono commosso fino quasi alle lacrime. Per la loro bellezza straordinaria, certo. Ma soprattutto perché diranno di una cura e di un bene. Non per la Parola. Ma per le parole e il cuore di amici poeti che, con la stessa cura e con lo stesso bene, pensano alla “poesia come strappo, taglio, fuoco urticante, dolore che si fa parola. Necessità e pietà e umiltà”, dice sempre Aglieco.

Come nascono questi oggetti preziosi? Come nasce questa idea di plaquette fuori commercio così lontana dal glamour dentro cui ormai anche la poesia dimora in quest’epoca dell’etica e dell’estetica dell’apparire? Aglieco mi ha risposto così: “Mi lamentai, una volta, di essermi sentito troppo elegante con la mia giacca e cravatta mentre prendevo un caffè in uno dei quartieri à la page di Milano. Seduto al tavolino di un bar, vedendomi passare davanti gli uomini grigi, impomatati nelle loro casacche di prigionieri mentre uscivano dagli uffici per la pausa mattutina, mi sentii improvvisamente ridicolo pensando all’altra faccia della Milano popolare in cui insegnavo. Una mia collega così commentò, a proposito della mia giacca e cravatta da maestro popolare: ma il mondo ha bisogno di bellezza ed eleganza”.

LETTURE/ Bologna Children's Book Fair, arte vera e il mistero di una generazione "perduta"

Aglieco mi parla di questo ricordo, presentandomi la sua piccola collezione di poesia fatta a mano, foglio per foglio, disegno per disegno, difetto per difetto. Me la presenta con un sentimento quasi di puerile emozione, persino un po’ sfrontata nello sfondo di un pianeta che va alla malora. Viene naturale chiedersi il senso di questo gesto, perché di un gesto si tratta: portare su un foglio parole così urgenti e necessarie e relegarle però dentro una misura e una forma quasi segreta ai più. Che senso ha, si domanda lo stesso Aglieco, avere impiegato anni di tentativi per giungere a un risultato formale? Che senso ha questo spreco di materiale e di pensiero per la poesia?

Forse, mi dice, la risposta è in quelle parole della sua collega: che il mondo ha bisogno di bellezza ed eleganza. Che non possono essere schiave del denaro e nemmeno della perfezione. Che senso ha questo gesto anche per me, che sono stato invitato da Sebastiano a mandargli alcuni miei testi inediti per la seconda uscita di questa collana Strappi?

In questa veste li leggeremo io e lui e qualcuno così intimo con noi che li potrà leggere nelle nostre case, invitato anche lui a partecipare a un’esperienza di elezione. Ecco, forse questa è la vera essenza di un gesto così: l’affermazione di una scelta, che non ha nulla a che vedere con il narcisismo, con il riconoscimento effimero ed esteriore che può regalare una pubblicazione, un premio. Ma pur sempre si tratta di elezione come riconoscimento: io riconosco nelle tue parole la stessa urgenza e necessità delle mie.

E anche di elezione come riconoscenza: io mi riconosco debitore nei confronti delle tue parole che, insieme alle mie, cercano di raccontare il mondo. Io e te abbiamo un debito reciproco e, tutte e due insieme, nei confronti del mondo intero. E la poesia è uno dei modi con cui possiamo sdebitarci. Forse l’editoria era nata così. Forse sarebbe bello che un po’ tornasse a essere così.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI