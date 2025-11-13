In "Aristotele. Il pensiero e l'animale" Claudia Baracchi riprende il pensiero del grande filosofo e ne spiega la capacità di leggere il presente

Essere capaci di leggere a fondo un grande classico del pensiero, anche se assai lontano nel tempo, permette di scoprirne la sua permanente attualità. Questo vale per un autore come Aristotele. Nel volume di Claudia Baracchi Aristotele. Il pensiero e l’animale (Feltrinelli, 2023) alcuni punti cardine del suo pensiero permettono di scoprirne l’originalità e, insieme, di leggere il nostro presente. Dopo aver sottolineato che la filosofia di Aristotele offre una fenomenologia integrale dell’esistenza, l’autrice si sofferma, in particolare, su tre punti centrali: il ruolo del fine, dell’amicizia e del nous o intelletto come cardine della razionalità.

Per dare un’idea sintetica del contenuto del volume è opportuno riportare la prosa emotivamente partecipata ed efficace della Baracchi. Aristotele afferma che il fondamentale atteggiamento nei confronti dei fini dell’esistenza, e dunque del bene stesso, non è determinato da considerazioni di ordine razionale, bensì dal desiderio.

Mentre ciò che promuove il fine, l’azione tramite cui il fine si invera, è oggetto di scelta (cioè “dipende da noi”, dalla nostra valutazione, e lo si desidera in conseguenza di quanto abbiamo deciso), “il fine è ciò a cui ci troviamo rivolti, come quando siamo presi da un anelito, da un’aspirazione […] anche verso l’impossibile. Il fine, il bene, è voluto non in senso volontaristico o deliberato, ma piuttosto nella perentorietà di un desiderio sempre già preso dal desiderato. Del bene non si delibera, al bene si appartiene, come ostaggi”.

Eppure, secondo la Baracchi, mai come oggi si presenta, in tutta la sua drammaticità, il silenzio del desiderio, il suo ottundimento. Ora che il desiderio, in tutte le sue declinazioni, non è più clandestino, ora che, anzi, desiderare si deve, per forza e sotto gli occhi di tutti, nella perenne pubblicità dei social network – ora non si muove niente: “Il desiderio sembra smarrito, da cui disorientamento, frustrazione. La retorica dominante del desiderio in tutti i modi libero, senza limiti, in realtà si presenta nella sua distruttività. Non libera, bensì sottopone ancora a un altro obbligo: si transita dal ‘non si può fare’ al ‘non si può proibire’, cioè dal ‘non si può’ a un’altra forma del dovere, del dover essere sfrenati, disinibiti, aperti a tutto. Poiché tutto ciò che è possibile va perciò stesso provato. Indifferentemente. Senza consultarsi”.

In questa prospettiva “pare straordinariamente vitale l’enfasi aristotelica sul fondamento desiderante, sull’importanza di ascoltarlo con la massima cura, al di là di ogni indulgenza e intento repressivo. Ascoltarlo per conoscerlo, porsi in dialogo con esso, acquisire confidenza, intimità. Questo significherebbe favorire il contatto e lo scambio tra desiderio e logos, la congiunzione dei quali è fondamentale”.

Anche la questione della libertà si pone in questo ambito, così come la dimensione etica: io non sono libero malgrado gli altri, che vivo come limite, ma grazie ad essi. Così intese, “amicizia e passione per la verità non sono alternative, né incompatibili: l’amicizia poggia sull’amore condiviso per la verità, e quest’ultimo trova nell’amicizia la condizione favorevole per svolgersi in indagine, esperienza, contemplazione […] Il piacere di essere, di sentirsi vivi, che attraversa il pensiero aristotelico riceve particolare rilievo nella lunga riflessione sull’amicizia, specialmente intesa come comunità sensibile”.

Ben oltre l’imposizione di conformità: la comunità è condizione stessa della singolarità del singolo, anche e particolarmente quando il singolo si discosti, trasgredisca, contesti il proprio contesto e si ponga in discontinuità con esso.

E infine, nel libro X dell’Etica nicomachea, ha luogo la transizione dal linguaggio discorsivo del logos a quello intuitivo del nous, in una meditazione che indica l’apertura dell’umano all’altro da sé in sé, un compimento che è simultaneamente trascendimento di sé.

Nel suo momento culminante “l’architettura dell’umano tende a lasciare indietro l’umano, o meglio, rivela l’umano in quanto eccedente rispetto a sé, massimamente realizzato proprio nel suo slancio verso il non umano-animale, divinità, cosmo”. Si desume, così, che la verità più salda “non è la certezza ottenuta dimostrando teoremi, ma è da cercare nell’emergere di premesse, postulati, definizioni elementari. Nell’emergere di evidenze”.

Queste verità non dimostrate si impongono più cogenti di ciò che è accertato, convincono infinitamente al di là (o al di qua) di ogni tecnica della persuasione. Fino a questo punto si spinge la sapienza. In essa “il logos muove oltre sé, si affida: ‘il sapiente non deve conoscere solo ciò che deriva dai princìpi’, ossia gli esiti del logos all’opera, ma deve anche essere nel vero riguardo ai princìpi”.

L’essere umano non è definito soltanto dal possesso del logos, ma ha in sé, almeno per lampeggiamenti intermittenti, “la parte di un qualche dio”. La dimensione del nous, dell’intelletto dei principi, cioè di quello che una certa tradizione che giunge fino a Pascal e oltre chiama “cuore”, la quale non è mai staccata dalla dinamica del desiderio, è centrale in Aristotele. Ed è questa che occorre anche oggi riprendere se si vuole riscoprire la scaturigine profonda dell’umano.

