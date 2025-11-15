Ne “Il segreto dell’umiltà. Via che spalanca all’amore vero”, Gianluca Attanasio offre la riscoperta esistenziale di una virtù chiave della vita cristiana

“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Affiora facilmente alla mente la nota espressione dell’autore del Piccolo Principe lungo la lettura dell’ultimo libro di Gianluca Attanasio, che descrive un viaggio esistenziale alla scoperta di una virtù per lo più trascurata, equivocata, persino ritenuta fuori moda ai nostri giorni.

Il segreto dell’umiltà. Via che spalanca all’amore vero (Cantagalli, 2025) mette in luce, oltre ogni istintivo pregiudizio, l’essenza di una virtù da rinvenire oggi all’interno di un clima teso a incoraggiare quasi esclusivamente la competitività e il profitto, l’ossessiva ricerca di visibilità e successo.

Del resto in una cultura narcisistica che enfatizza l’affermazione di un “io” concepito senza legami, l’orgoglio ha sempre più presa, mentre diventa indecifrabile un atteggiamento che sembrerebbe condurre all’arrendevolezza e all’insignificanza dei perdenti. Come quindi il livello più profondo del cuore può intercettare il valore di una virtù estranea al comune modo di sentire?

Per lo stesso autore, sacerdote della Fraternità San Carlo Borromeo dal 1995, la strada all’umiltà si è schiusa come un’avventura imprevista: “Per quanto volessi seguire Gesù con tutto me stesso, in fondo, ritenevo l’umiltà la bella favola che si raccontano gli sconfitti per giustificare la loro pochezza” ammette Attanasio nelle prime pagine, raccontando una svolta esistenziale non priva di travaglio.

“Quando leggevo nel Vangelo le parole di Gesù: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore” sorvolavo passando ad altro. Parole incomprensibili, inattuabili. Non ero né mite, né umile” spiega l’autore, confidando la propria incapacità a superare un limite che avvertiva invalicabile e che in realtà rappresentò il primo passo alla scoperta di un’impensata novità.

In quel periodo, dopo “anni pieni di vita, di doni, di grazie” durante i quali aveva assunto incarichi di rilievo affrontati sempre con grande passione e soddisfazione, don Attanasio si trovò a fare i conti con un carico sempre più soffocante di preoccupazioni che lo portarono al logoramento delle energie e a uno stato di scoraggiamento. “In fondo non ero mai in pace. Non appena le cose non andavano come desideravo, ero facile preda della tristezza e dell’ira” racconta rilevando un disagio oggi diffuso, che attraversa la vita spesso appesantita da un’alienazione strisciante, non sempre riconosciuta.

Per don Attanasio quel momento di difficoltà fu l’occasione per riconoscere il bisogno di un periodo di riposo e di riflessione su sé stesso: “Iniziai ad ascoltare con molta più attenzione i pensieri e i sentimenti che si agitavano nel mio cuore – annota –. Fu in quel frangente che l’umiltà, tenuta fino ad allora a debita distanza, bussò alla mia porta”.

Proprio questo approccio esistenziale, in prima persona, trascina il lettore in una facile immedesimazione, in un istintivo risveglio sul proprio vissuto: pur nella varietà di situazioni diverse, emergono i tratti inequivocabili di una lontananza da sé stessi e dai propri ideali spesso appannati dalla rassegnazione, dall’adeguamento a uno standard esistenziale stressante che spesso offusca e deprime anche i desideri più umani e inestirpabili.

Questa consapevolezza aiuta a rompere il ghiaccio sulla conoscenza di una verità radicale introdotta nella storia umana da Cristo, il primo a insegnarla e soprattutto a incarnarla nella sua esistenza: “Il più intimo segreto dell’incarnazione è l’umiltà di Dio che nella sua sovrana libertà, decide di condividere la nostra condizione creaturale fino al punto di obbedire a uomini malvagi… Per san Paolo l’umiltà è il cuore di Dio che per amore si fa nostro servo”.

Sorprende una virtù che non interpella immediatamente la buona volontà e la tenacia di chi si propone di “metterla in pratica”: l’umiltà descritta nelle parole di Gesù, “imparate da me che sono mite e umile di cuore”, non suggerisce un atteggiamento di conquista, ma di docilità nel lasciarsi conquistare da un modo d’essere, da uno sguardo luminoso sull’esistenza che inverte le logiche abituali: l’espressione tratta dal vangelo “Chi si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato”, in apparenza poco attraente, diventa esperienza di bellezza reale che porta alla conoscenza di sé, della propria pochezza e dell’infinita grandezza, del senso della vita propria e del mondo.

Il segreto dell’umiltà emerge così in brani di vita, in innumerevoli testimonianze di profeti, padri della Chiesa, pensatori, mistici, asceti e santi di epoche diverse che documentano il fascino di un cambiamento decisivo, di una reale liberazione dalle false mire del potere, dell’orgoglio, dell’autosufficienza… e di tutte le conseguenti alienazioni che comportano ansie sfibranti, delusioni e angoscianti solitudini.

Tante sono le ragioni che rendono interessante e attualissimo l’argomento affrontato da Gianluca Attanasio e che, con ogni probabilità, rendono desiderabile l’umiltà. L’autore tuttavia, nella sua conclusione, ne sottolinea una che riassume in sé il senso di tutte le altre: “In definitiva – spiega – vi è un’unica e sola ragione per la quale dovremmo instancabilmente cercare questa posizione del cuore: perché Dio è umile. In Lui c’è gioia, pace, concordia, amore, felicità; lontano da Lui, paura, ansia, gelosia, rivalità, ira, tristezza. Dall’umiltà, o dalla sua mancanza, dipende ogni cosa”.

