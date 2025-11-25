“E tutti danzarono” di Alessandro Bertante è un atto d’accusa alle generazioni adulte, ormai incapaci di trasmettere ai figli il senso della vita

Il buon libro di Alessandro Bertante, E tutti danzarono (La nave di Teseo, 2025) racconta di una moltitudine sconfinata di giovani, proveniente da mezza Europa, che si raduna nei principali parchi per un gigantesco rave, in un’estate caldissima oltre ogni dire come solo Milano ci sa offrire.

Il protagonista è un decadente professore universitario della Statale, dedito all’alcool e gli antidepressivi, separato e con una figlia adolescente che andrà al mega-raduno (comunicato naturalmente con un vocale per poi rendersi irraggiungibile, nella consueta modalità con cui siamo abituati dai nostri meravigliosi ragazzi).

E tutti danzarono è perché la musica trascina tutti i giovani in uno stato pseudo-catatonico, una sorta di febbre collettiva da cui nessuno di loro riesce a sganciarsi fino allo sfinimento. “Non sono felici mentre ballano, non c’è alcuna gioia nei loro gesti, nessun sorriso e nessuna armonia”. Un’isteria collettiva (e contagiosa): “tutti i danzatori sono come un unico corpo malato che muovendosi senza sosta tenta di guarire dall’ossessione, una specie di tarantismo che colpisce decine di migliaia di giovani, forse centinaia di migliaia”.

Il professore vaga alla ricerca della figlia in un crescendo di ansia, ma la vera domanda la fa Francesca, l’ex moglie, nel mezzo del dramma che si sta consumando: “perché [ballano] solo i giovani?”.

Spietata e trasparente la risposta del prof: “perché gli adulti non hanno più nulla in cui sperare, non hanno una visione del futuro come un tempo da conoscere e da consumare”.

È da qui che viene l’accusa: in quella tragedia in cui si sono incapsulati i giovani, immersi in un mondo dove noi adulti siamo incapaci di sperare, la sola via di fuga è abdicare, soffocando la realtà acuminata e paurosa. Ma la responsabilità è tutta di noi adulti, incapaci di credere al nostro stesso desiderio e quindi inattendibili, non credibili per loro che ci guardano in continuazione.

E mentre loro ci osservano noi beviamo gli aperitivi, cerchiamo inutili rivincite sul lavoro per coprire la disperazione che non sappiamo nemmeno più cosa sia e ci ammantiamo di cinismo leggiadro.

“Quella libertà e quel desiderio dove sono andati a finire?” si chiede il protagonista nelle ultime pagine, per concludere con una sentenza senza appello: “quegli spettri argentei che danzavano avvolti dalla luce lunare erano i nostri figli. E li abbiamo lasciati soli”.

Mi viene da dire: basta accusare i giovani. I veri colpevoli siamo noi, gli adulti.

