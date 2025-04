Si è concluso ieri l’evento Bologna Children’s Book Fair, la fiera annuale del capoluogo emiliano dedicata al libro per bambini e ragazzi. Si tratta dell’esposizione più importante al mondo che riguarda il settore, e fa il paio solamente con la gemella, e gemellata, fiera di Shangai in Cina che si svolge in autunno. Pur essendo destinata soprattutto agli specialisti (editori, scrittori, illustratori, pedagogisti, dirigenti di biblioteche e librerie, ma anche agenti letterari e, naturalmente, professionisti della scuola) la partecipazione di pubblico, che sfida persino i prezzi esosissimi del biglietto d’ingresso, è imponente. I padiglioni della Fiera sono invasi da sciami di esperti e appassionati (i visitatori professionali accreditati sono stati più di 33mila), che prendono d’assalto gli stand degli editori di tutto il mondo.

L’ordine di grandezza di questa kermesse del libro è quella del Salone di Torino o di Francoforte, ma l’impressione è di maggior ordine, specializzazione, vitalità. È noto che il segmento editoriale dedicato ai ragazzi è quello che gode di maggior floridezza di mercato, anche se i dati di vendita dell’ultimo anno registrano una flessione dello 0,8 per cento: se si paragona al tonfo del mercato della narrativa e in genere dei libri per lettori non giovani, a cui nessuna strategia editoriale, nessuna progettazione ingegneristica dei libri, nessuna intelligenza artificiale applicata al romanzo, nessun Premio Strega sembra poter porre rimedio (anzi forse ne è complice), lamentarsi di questi dati, probabilmente solo provvisori, sarebbe come lamentarsi del brodo grasso.

Girare per i padiglioni del Bologna Children’s Book Fair significa toccare con mano la creatività mondiale di chi si dedica ai libri per l’infanzia. È tutto uno strabiliante incontrare colori, racconti, arte allo stato puro. Gli editori presenti sono 1.577, provenienti da 95 nazioni, la copertura stampa riguarda 180 Paesi, cioè praticamente tutto il pianeta.

Bologna è anche il più importante palcoscenico mondiale per lo scambio dei diritti e dei copyright: se un artista o uno scrittore sono comprati/venduti qui, il contratto vale nei cinque continenti. Al centro di ogni padiglione, infatti, si trova puntualmente lo stand di scambio diritti, con decine di persone intente a incontrarsi, discutere, firmare contratti. Anche questo è un segnale dell’importanza del settore e dell’evento.

Il Paese ospite di quest’anno è stata l’Estonia, presentata attraverso numerosi incontri pubblici e meravigliose mostre dei suoi artisti: un efficace testimonial della fortuna che questo tipo di letteratura ha da sempre nei Paesi nordici, quelli di Andersen o dei Grimm, fittamente rappresentati in fiera. Quest’anno è stato tra l’altro il settantesimo anniversario del personaggio nordico per eccellenza, Pippi Calzelunghe, che in svedese si chiama Pippi Långstrump, che è da decenni nei sogni e nelle risate dei bambini di tutto il mondo ed è stata la fortuna della sua creatrice, Astrid Lindgren, che è diventata anche il suo brand editoriale, nel cui stand il ritratto dell’esilarante e terribile ragazzina con le trecce rosse campeggia sopra la scritta “Pippi power”.

Fa impressione anche la dimensione degli stand orientali, tra cui quelli di Cina, Corea, Giappone, Hong Kong, tra i più ricchi, colorati, sgargianti di invenzioni e fantasia, segno di una cultura dell’attenzione dei piccoli che caratterizza anche l’oriente. Scrittori e illustratori cinesi ce n’è in tutti i padiglioni. Gli illustratori, a proposito, sono probabilmente i veri divi della fiera, più degli scrittori.

Quando, girando tra gli stand, si incappa in una fila di persone in attesa, sicuramente alla fine si può scorgere un tavolino con un illustratore a cui le persone porgono una copia del libro per un autografo. Si tratta, curiosamente, non tanto di “firmacopie”, bensì di una sorta di “disegnacopie”, perché gli artisti anziché scrivere una dedica nel libro vi appongono un veloce disegno nel loro stile. Al capo di una delle file più lunghe si trova pure Sidney Smith, vincitore del prestigioso Premio Hans Christian Andersen e autore della più bella copertina del 2025.

Un’altra curiosità riguarda numerose scatole poste sul tavolo degli stand degli editori che recano scritte del tipo: “Illustrators & Authors, please share your materials here (la lingua ufficiale della fiera è l’inglese). Praticamente contenitori dove gli illustratori e gli scrittori possono lasciare prove del loro stile per essere eventualmente contattati dagli editori, sempre in cerca di novità. Ancora una volta, segno che in questo settore lavoro ce n’è.

Insomma, si esce da questa kermesse ubriachi di meraviglia, fantasia e bellezza. Ciò purtroppo non dissipa la nebbia del dubbio perpetuo che avvolge il mondo dei libri e dell’editoria: perché dopo tanto investimento sulla letteratura per l’infanzia (il che significa che genitori, insegnanti, scuole, istituzioni, biblioteche comprano libri, leggono e insegnano a leggere, educano in maniera massiccia i piccoli alla lettura, facendone fiorire il mercato), tutto questo sforzo splendido e immenso sparisce nel nulla, superata la soglia della maturità, quando tutti questi ragazzi seppelliti nell’infanzia dai libri smettono improvvisamente di leggere?

