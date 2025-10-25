L'ultimo libro di Costanza Miriano è "Non desiderare la vita d'altri. Riposo per cuori inquieti". La fede dà alla vita un sapore totalmente nuovo

Tra le favole di Esopo dalla fortuna filosofica più feconda va certamente ricordata quella secondo la quale il sommo Zeus, stanco di essere tediato dalle preghiere di uomini insoddisfatti della propria vita, avrebbe ordinato che ciascuno portasse in un dato posto le proprie disgrazie e le deponesse in un mucchio comune, dichiarando a quel punto lecito che ognuno scegliesse – ove li trovasse più desiderabili – i mali degli altri da prendersi al posto dei propri. La morale della favola s’innesta sul fatto che, a quanto pare, tutti si sarebbero sbrigati a raccattare le proprie sofferenze per tornarsene svelti e zitti a casa propria.

GUARESCHI/ L'ultima "censura" (cattolica) che offende Giovannino

Forse un simile esperimento andrebbe davvero a finire in tal modo, se lo si potesse tentare, e nelle ultime pagine del suo libro fresco di torchio, Non desiderare la vita d’altri. Riposo per cuori inquieti (Sonzogno, 2025), Costanza Miriano ricorda di come rimase colpita dalla lezione che Enzo Biagi dichiarò di aver appreso da una vita di interviste – nessuna vita è davvero e completamente invidiabile.

LETTURE/ Una progettazione “etica” per governare l’IA prima dell’uso (e rimanere umani)

È vero, talvolta i carichi dei mali appaiono così smisuratamente sproporzionati che verrebbe da contestare sia Esopo (coi suoi molti epigoni) sia Biagi:

“Non voglio negare – si legge nell’ultimo capitolo – che a Mrs America, ex ballerina bionda, bellissima, filiforme, mamma di sette bambini altrettanto biondi e moglie di un bel tocco di manzo americano imprenditore, coi texani e il cappello da cowboy, la fattoria bucolica e i milioni di dollari della compagnia aerea che ha fondato, meno bucolica ma più redditizia, sia andata meglio che alla mia amica lasciata sola dal marito, disoccupata e con un figlio disabile da accudire giorno e notte” (p. 171).

LETTURE/ Un tesoro di umanità da offrire al mondo: “le strade perdute” di Colavero

Anche in questi casi estremi, tuttavia, parliamo pur sempre di valutazioni svolte dall’esterno, e cioè a partire da una manciata irrisoria di dati; soprattutto svolte giudicando in base a una frettolosa (e paurosa) proiezione vite che non sono le nostre, e dunque delle quali né i beni né i mali significano davvero qualcosa per noi.

Costanza Miriano, invece, è anche lei tormentata dai temi immortali della grazia e del libero arbitrio (e almeno altrettanto da quelli della disgrazia e dell’arbitrio che si accartoccia su sé stesso), ma è pure abbastanza cristiana da lasciar lumeggiare “quest’atomo opaco del male” dall’ombra della Croce:

“Quando cominciamo a soffrire, iniziamo a capire gli altri, a volergli bene, perché per la prima volta ci sfiora il dubbio che non siamo tanto meglio di loro. Sono colleghi di peccato, magari con una specializzazione diversa, ma pur sempre colleghi. E l’amore per gli altri non viene più dal senso del dovere – ‘devo dare l’esempio’, con la forza di volontà –, ma da una profonda simpatia, proprio in senso etimologico, cioè del ‘soffrire insieme’, dell’essere nella stessa condizione” (p. 92).

Ricordo di quando a Costanza dissi che Agostino avrebbe glossato il famoso “tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio” di Paolo (Rm 8,28) con uno scandaloso “etiam peccata!” – “anche i peccati!” –: le si spalancarono gli occhi, come se avesse trovato un riscontro importante a un’intuizione che da tempo andava tastando a tentoni. Innumerevoli volte, infatti, Agostino ha detto e ribadito come i mali che subiamo sono o i nostri peccati o le loro conseguenze, che ci valgono da castigo per gli stessi.

E certo, se uno pagasse soltanto per le proprie colpe, quasi ci si potrebbe stare – non che non trasecoleremmo tutti al vedere scritto nero su bianco l’ammontare infinito del debito di ciascuno (più o meno tutti pensiamo di essere in fondo “brava gente” e non dei miserabili riscattati dall’inferno) –, ma il fatto è che il male ci ferisce e ci scandalizza così tanto perché disordinato, cieco, insensato al punto che fatichiamo a scorgervi la medicina per i mali, quelli nostri. Ecco, sul punto Costanza ha ormai raggiunto una chiarezza cristallina:

“Le croci sono l’unico modo che Dio ha per cambiarci, e questa consapevolezza cambia completamente lo sguardo su quello che ci fa soffrire o faticare. Completamente. Un conto è prendere una croce come una maledizione, un conto è sapere che si tratta di una terapia. Nel secondo caso, posso dire che fa male, però so che mi sta salvando, so che Dio mi sta amando proprio in quel momento in cui mi pare che sia tutto sbagliato” (p. 93).

Quello che l’autrice sembra aver inteso condividere, in quest’opuscolo che per più aspetti appare “della maturità”, è lo stupore verso il fatto che la Legge divina si spinge, al termine del Decalogo, a inibire nell’uomo non più le azioni, le parole o le omissioni, bensì quella sorgente dell’anima che è il desiderio. E nulla ci mette al riparo una volta per tutte dallo scosceso pendio del cuore:

“Il fastidio che proviamo nei confronti del bene, anche quando sappiamo che è la cosa migliore, è dovuto al fatto che abbiamo dentro di noi un mondo interiore ostile a Dio; qualcosa di storto, di rotto, di sballato, di cui spesso non abbiamo neanche coscienza, se non riflessa. E magari ci capita di vederlo solo perché ce lo comunica qualcun altro e solo quelle volte in cui gli permettiamo di dircelo. A volte, più uno pensa di essere avanti nella fede, meno accetta le correzioni degli altri” (p. 80)

Ecco qui, in poche righe, la chiara confessione della necessità della Chiesa per la salvezza e, al contempo, la nettissima avvertenza che “essere gente di chiesa” non ci mette affatto al riparo dalla “resistenza all’intervento di Dio”, “quello che Paolo chiama ‘carne’, una resistenza che oppongono, fortissima, anche tante persone col bollino di supercattolici” (ivi, 81).

Sembra un poco il colmo, per una che ormai da diversi lustri gira in lungo e in largo lo Stivale per parrocchie e santuari, eppure il capitolo 2 inizia così:

“Ultimamente sto sviluppando una sorta di allergia: i discorsi sulla fede – quasi tutti – mi fanno venire le bolle. Inizio a grattarmi appena sento certe frasi fatte e mi viene voglia di confessare che io in realtà ho una doppia vita, sono specializzata nelle truffe telefoniche alle vecchiette. (…) Il fatto è che spesso a noi di Dio, di chi sia veramente, importa poco. Lo usiamo per essere noi stessi, per giustificarci di come siamo, e appiccichiamo sopra la fede le nostre nevrosi, idiosincrasie, stranezze” (p. 33-4).

Ecco un punto sul quale Costanza, pur senza essersi in fondo allontanata da dov’era già prima, è scesa a nuove profondità: non sta lì a biasimare che “ad attrarci della fede sono altre cose, come la consolazione, le sicurezze, oltre ovviamente alla bellezza” (ibid.), ma l’appartenenza ecclesiale (attiva e militante) è qualcosa che la interpella vivamente e in modo personalissimo.

“Sui pr di Dio vorrei dire qualcosa. Non per denigrarli, per carità, in realtà temo di essere una di loro. Il problema è che a volte si formano i cosiddetti ‘gruppi tappo’, cioè gente che sostiene di sapere molte cose su Dio, di averlo incontrato, e di doverlo – per investitura dall’alto – spiegare agli altri, quando invece si è solo ‘sistemata comoda’ nella Chiesa” (p. 35).

Non desiderare la vita d’altri è per questo una salmodia di Riposo per cuori inquieti: Costanza “gira e rigira – come il vento di cui parla l’Ecclesiaste – e sopra i suoi giri […] ritorna” (Qo 1,6), cucendo insieme con l’usato filo della “scazzafrulloneria” (credo che ormai anche la Crusca lo ammetta) pezze di studio antico e nuovo, toppe di storie grandi e piccole, bottoni di preghiera e spille di sofferenza (che s’intravedono di fuori, ma che devono spingere all’interno fino a pungere la viva carne).

Scherza e gioca, Costanza, ma nel frattempo persegue con cuore di maratoneta un’ascesa tutta sua, personalissima; e mentre sorridiamo e riflettiamo e ci commuoviamo, noialtri, veniamo (ri)presi dalla voglia – dal santo desiderio! – di non desiderare la vita d’altri e di desiderare invece la nostra; di ripercorrere la storia sgangherata che in tanti modi Dio ha fatto fiorire e verdeggiare (e la cieca invidia vorrebbe sibilarci quanto sia “più verde” l’erba del vicino!).

Forse davvero, alla fin fine, ciascuno di noi si riaccollerebbe la propria vita – così ammaccata com’è –, se il tremendo Adunatore di Nembi ci chiamasse a confrontarla con quella degli altri; quando però è stato il vero Dio a piegare i Cieli e venire a camminare sulla terra, caricandosi di una croce in tutto simile alle nostre, “ciò che ci sembrava amaro – parafrasando Francesco – ci fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI