LETTURE/ Decifrare la psicologia del potere moscovita per capire dova va il mondo

Il 24 febbraio 2022, con una mossa a sorpresa, l’esercito russo guidato da Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina. Si è così scatenata una guerra di cui nessuno può ancora prevedere gli effetti. Ma cosa ha portato il leader russo a questa scelta, da dove viene e dove vuole andare?

Un profilo inedito e aggiornato del nuovo “zar” lo traccia “P. Putin e putinismo in guerra” (Salerno, 2022), un libro scritto dalla sapiente penna della giornalista Orietta Moscatelli, che si occupa di Russia da tre decenni.

Orietta ha studiato, vissuto e lavorato a Mosca negli ultimi anni dell’Urss e nei primi della Federazione russa indipendente, nei “folli anni Novanta” che hanno portato alla nascita della Russia di Vladimir Putin. Oggi è caporedattore esteri dell’agenzia askanews, analista della rivista di geopolitica Limes, collabora con la Scuola di geopolitica di Limes e con altre realtà che si occupano dell’area post-sovietica.

Il volume, con la prefazione di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, analizza il personaggio Vladimir Putin rivelando numerosi tratti inediti. Dalla lenta ma decisa ascesa al potere fino all’azzardo bellico destinato a generare altri conflitti. Il leader russo – come emerge dal saggio – ha messo mano al progetto imperiale di riunificare le tre Russie (con Ucraina e Bielorussia), cercando un contrappeso alla storica sconfitta del 2014, quando Kiev era uscita definitivamente dall’orbita moscovita.

P come Putin, P come putinismo, dunque, ma anche e soprattutto P, che nell’alfabeto cirillico si legge R, come Россия (Russia), perché il leader russo si sente chiamato a incarnare il destino del suo Paese, in nome del quale ha lanciato una sfida all’ordine mondiale a guida americana.

La guerra in Ucraina viene da lontano e porterà il Cremlino lontano dall’Europa. Ma dove sta andando il mondo? Per rispondere è necessario decifrare la psicologia del potere moscovita, il sistema che ne blinda l’azione con automatismi autoritari, la ferrea ideologia che ne promuove i valori: il putinismo.

È quanto prova a fare questo libro, guardando la Russia dall’interno, mentre la guerra in Ucraina getta il mondo in un lungo e duraturo scontro per la riorganizzazione degli assetti globali.

