Nel suo ultimo libro don Marcello Cozzi ripercorre le storie, alcune delle quali dimenticate, di 14 sacerdoti che hanno pagato con la vita il no alla mafia

L’ultimo libro di Marcello Cozzi, Non interferite. Il sangue dei preti sull’altare delle mafie (San Paolo, 2025) potrebbe apparire come un cambio di direzione rispetto al contenuto delle sue precedenti pubblicazioni legate al racconto dei tanti incontri avuti da lui nelle carceri italiane, soprattutto con coloro che si sono macchiati di delitti di mafia e/o sono reclusi al 41bis.

Ad un’attenta lettura esso si mostra per il suo reale intento, un approfondimento dei temi già affrontati in precedenza, attraverso le testimonianze, spesso durissime ma anche poco note, di sacerdoti che sono stati uccisi per aver osato sfidare e combattere pubblicamente le mafie, in particolare quella siciliana, calabrese e campana.

La prima domanda che sorge dalla lettura è: perché don Marcello Cozzi ha voluto scrivere questo libro, consultando archivi, interrogando testimoni ed eredi, leggendo libri ed atti processuali, come la ricca bibliografia dimostra?

La risposta è nelle pagine iniziali, intitolate Sulle tracce del sangue. Riferendosi ai protagonisti di queste storie egli scrive: “Non so quanti sono stati, o se si tratta di un numero esiguo. Non lo sapremo mai. Ma chi si è opposto all’oppressione mafiosa, in qualunque tempo e in qualunque spazio, e per questo ha perso la vita, non può restare semplicemente un nome e non può restare invisibile, per quanto continuamente citato e ricordato nel pantheon delle vittime innocenti di mafia. Ecco perché ho scritto”.

Si tratta di 14 tragiche vicende umane, concluse tutte con un omicidio cruento, cui non sempre è seguito un processo in grado di assicurare gli autori alla giustizia.

Se si eccettuano le due vicende che aprono e chiudono il libro, quella di don Pino Puglisi a Palermo e quella di don Peppe Diana a Casal di Principe, si narra di persone e vicende di cui poco o nulla si sa, vuoi perché molte sono accadute oltre cento anni fa, ma soprattutto perché, trattandosi di vittime di mafia, la mafia stessa ha provveduto subito a cancellarne il ricordo al fine di evitare che la loro morte potesse produrre del bene anche in seguito.

Alcuni di questi sacerdoti si sono opposti in modo palese ai ricatti economici dei signorotti del luogo e al potere da loro esercitato attraverso i mafiosi del paese, altri, quelli che la storia ha definito “sacerdoti leonini” in ossequio a papa Leone XIII e al suo impegno sociale, hanno dato vita ad opere sociali (casse rurali, monti frumentari, associazioni sociali e caritatevoli) che inevitabilmente sono state ritenute un ostacolo per la gestione del potere delle cosche mafiose locali, altri ancora si sono scontrati con la massoneria o hanno sostenuto le lotte dei Fasci siciliani.

A nessuno si può applicare quell’ingiusto termine di “prete antimafia”, coniato soprattutto in Sicilia a partire dagli anni 80 in avanti. Tutti hanno avuto a cuore il bene delle anime loro affidate che hanno servito in ossequio al Vangelo e in obbedienza al vescovo del luogo. Oggi si potrebbero definire “santi della porta accanto”, peccato che di alcuni si conserva solo una polverosa lapide nel cimitero del paese e vaghi ricordi, senza un solo segno commemorativo che rammenti alle generazioni attuali il senso di un impegno e di una testimonianza che riguarda tutti, anche dopo oltre un secolo.

Il libro fa emergere in filigrana anche le figure di altri protagonisti, quelle dei vescovi che hanno saputo sostenere, seppure con la dovuta attenzione che derivava dalla loro responsabilità, l’opera di tanti tra questi sacerdoti. È giusto menzionare almeno i più importanti: innanzitutto il cardinale Salvatore Pappalardo a Palermo, e poi il cardinale Michele Celesia e il cardinale Alessandro Lualdi, sempre a Palermo; mons. Domenico Gaspare Lancia di Brolo a Monreale, mons. Antonio Augusto Intreccialagli, prima a Caltanissetta e poi a Monreale, mons. Nicolò Audino a Mazara, mons. Giovanni Battista Peruzzo ad Agrigento, mons. Raffaele Nogaro a Caserta.

Il dipanarsi degli eventi narrati attraverso le testimonianze dei preti uccisi mostra anche come la Chiesa, in particolare quella siciliana, abbia acquisito sempre maggiore coscienza della gravità del problema mafioso e come a questo occorresse e occorre anche oggi contrapporre un popolo cristiano in grado di sfidare la logica della mafia con la parola e l’esempio di Cristo e dei cristiani.

Nell’introduzione Lirio Abbate scrive: “Questo libro di don Marcello Cozzi ci conduce in un viaggio che è insieme memoria e profezia. Memoria, perché ridà voce ai tanti sacerdoti il cui sangue è stato versato dall’arroganza delle mafie, e che purtroppo spesso la storia ha dimenticato. Profezia, perché ci ricorda che quella loro testimonianza continua a essere attuale, scomoda, provocatoria per le nostre coscienze”.

In ossequio alla memoria e alla profezia è giusto concludere elencando i nomi dei veri protagonisti di questo libro. Don Pino Puglisi a Palermo, don Giorgio Gennaro a Ciaculli (PA), don Castrense Ferreri a Bolognetta (PA), don Gaetano Millunzi a Monreale, don Costantino Stella a Resuttano (CL), don Filippo Di Forti a San Cataldo (CL), don Ignazio Modica a Casteldaccia (PA), don Rosario Grasso a Vallelunga (CL), don Giuseppe Seggio a Favara (AG), don Peppe Diana a Casal di Principe (CE), don Cesare Boschin a Borgo Montello (LT), don Antonio e don Giorgio Fallara a Reggio Calabria.

La lettura delle storie di questi sacerdoti avvincenti e drammatiche sono lasciate alla passione e all’interesse dei lettori.

