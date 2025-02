Che gambe forti hanno le canzoni! Attraversano anni, decenni, secoli con invidiabile baldanza e lubrificano, come nessun altro prodotto, i rugginosi meccanismi della memoria, ravvivando ricordi, emozioni, sentimenti riposti nel polveroso baule del tempo che fu.

Ci vuole un alto grado di perfidia – e al regista Pino Strabioli non manca – per andare in scena con Parlami d’amore a ridosso dell’alluvione sanremese, con quella intensa pioggia di note frammista a scorie di polemiche frou frou, di discutibili look, di rutilanti scenografie, insomma una ridondanza rococò di frattaglie (tele)visive da showbiz.

Arianna Mortelliti, chi è il nipote Andrea Camilleri/ Scrittrice come il nonno: "Passato e futuro..."

Qui al contrario – nella fattispecie al Teatro Umberto di Roma, ma lo spettacolo è in tournée in tutt’Italia – ci sono le canzoni diffuse via radio nei dintorni d’un secolo fa, nettate dal ronzio d’antan dei transistor ma intinte come savoiardi nel bisbiglio d’una nostalgia delicata; c’è un’eco mediata, epperò arricchita, di genitori e nonni canterini (son pochi ormai quelli che han sentito questi brani freschi di conio dalle vive voci di Gino Bechi o Carlo Buti, di Vittorio De Sica o di Ettore Petrolini) e c’è un’inversione di fondali: non le canzoni fanno da paesaggio sonoro al periodo fascista, bensì il regime ducesco fa da sfondo ai vibranti gorgheggi d’epoca che tutto il popolo italiano mandò a memoria, ben più delle stentoree parole d’ordine dei balconi.

Dove è ambientato Il commissario Montalbano? Le location della fiction di Camilleri/ Provincia di Ragusa e...

Insomma, a dispetto dell’austerità similradiofonica dello spettacolo, si avverte in Parlami d’amore un pop più pop del pop, una percezione del nazionalpopolare quasi pasoliniana e financo la parola “amore”, così inflazionata anche nei testi sanremesi, par possedere in questi brani uno spessore più consistente, ma questo è impressionismo antropologico.

È l’ora di parlare del protagonista in scena, Mario Incudine, versatile cantattore ennese, frequentatore di canzoni popolari che tra mille altre cose deliziò a suo tempo il corregionale Andrea Camilleri con un album di canzoni in lingua sicula pro (prima della spedizione dei Mille) e contro (dopo la giunzione coi sabaudi) Garibaldi: ne nacque un fertile, seppur breve, sodalizio creativo e amicale.

Andrea Camilleri, chi è il regista e scrittore/ Dalla Sicilia alla Rai, poi la carriera come autore

La squillanza vocale di Incudine, la sua incantantoria affabulerìa, la sua forte presenza scenica, la sua collaudatissima sintonia con il maestro Antonio Vasta, armato sul palco di fisarmonica e pianoforte, rendono l’atmosfera in sala pregna d’una curiosa sensazione collettiva di proustiana levità, screziata di humour, come nella divertita analisi testuale di Balocchi e profumi o nella rievocazione macabro-comica d’un funerale in Trinacria o ancora nella virtuosistica recita della poesia risorgimentale di Luigi Mercantini, La madre veneziana.

Anche qui non si riesce a sfuggire alla sindrome del pensiero contemporaneista che viene di fronte a certe opere del passato: ma fra cento anni uno spettacolo del genere si può allestire con ciò che oggi abbiamo a disposizione? Le canzonette odierne saranno in grado fra un secolo di fare da madeleine del ventennio d’inizio XXI secolo? Alcune probabilmente resteranno commestibili, ma esiste oggi una solida catena generazionale di trasmissione dei gusti musicali?

Forse sì ma non così robusta. Innanzitutto perché le famiglie in cui una tradizione canterina può consolidarsi sono di meno (e la musica ascoltata nei supermercati, in palestra o nei ristoranti non s’agglutina in memoria come la voce dei genitori che canticchiano), poi c’è la questione della lingua italiana ch’è un bel discrimine con tutto l’inglese che ballonzola nelle nostre orecchie, infine i ritmi sempre più spezzati, fino al rap, che inibiscono la ricantabilità.

Anche nelle canzoncine portate in scena da Incudine c’è varietà di registro, dalla svenevole Signorinella pallida alla tarda Maramao perché sei morto, già in odore d’oltreoceano, dalla sentimental-metereopatica Come pioveva alla energetica controfattuale (1941!) Voglio vivere così: tutte fuoriuscite da un lasso di tempo fatto di grandi illusioni, talora speranzoso talaltra tragico, tutte collanti d’un tempo contraddittorio, com’è sempre il tempo.

Ma è la magia della musica, trasformare l’accidentato piano di calpestio della storia in una levigata pista da ballo su cui volteggiare e cambiare passo con leggerezza: andammo a letto cantando Giovinezza e ci risvegliammo intonando Bella ciao.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI