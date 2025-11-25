Due volumi editi da Marietti1820 raccolgono i “Racconti” del concorso letterario Prix Clara. E smentiscono molti luoghi comuni sui giovanissimi

I recenti due volumi di Racconti (Marietti1820), del 2024 e del 2025, che documentano un concorso letterario, hanno un senso e un’importanza ben precisi. Il concorso è il Prix Clara, aperto ai racconti di adolescenti dai tredici ai diciotto anni e creato in Francia nel 2006 in memoria di Clara Spitz, una fanciulla tredicenne morta a causa di una malformazione cardiaca. L’esempio francese del concorso è stato seguito dalla Germania, e adesso dall’Italia, che ha costituito il Prix Clara Italia (sotto la cui egida escono i volumi citati), mentre si prevede l’adesione di altri Paesi europei.

In Italia, i racconti pubblicati raccolgono i testi selezionati – tra quelli inviati dai numerosi concorrenti – da una vasta giuria di scrittori e intellettuali presieduta da Alberto Melloni e Bernard Spitz; e i proventi della vendita dei libri sono devoluti agli organi di ricerca in cardiologia pediatrica degli ospedali Sant’Orsola di Bologna e Bambino Gesù di Roma.

Quello che rende particolarmente interessante il progetto di Bernard Spitz è che esso collega direttamente il sostegno della causa alla cura medica a un tipo particolare di attività letteraria: quella dei giovanissimi. Vista l’età degli autori e l’origine del progetto, ci si potrebbe aspettare una serie di composizioni, per così dire, edificanti: come “i temi in classe” che hanno perseguitato le nostre adolescenze italiane. Nulla di ciò, invece, nei racconti vincitori del Prix Clara: che sono narrazioni brevi (il limite assegnato era tra le 7.500 e le 30mila battute) ma già mature, che respirano un’aria di libertà inventiva.

L’implicazione di tutto ciò è importante, soprattutto oggi in Italia, dove il ritornello costante è quello dell’impreparazione culturale delle giovanissime generazioni.

Certo, le situazioni variano da Paese in Paese; in Francia per esempio il premio di cui si parla ha già (come detto) una storia lunga, ed esistono pubblicazioni specializzate nella scrittura degli adolescenti. D’altra parte la situazione generale in questo senso non sembra molto incoraggiante neppure in Paesi dalle forti istituzioni culturali come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Anche là infatti sembra diminuita negli studenti l’abitudine alla concentrazione e all’applicazione (e chi ha mantenuto un qualche contatto con gli ex-dottorandi ora divenuti professori in università americane, è colpito dal loro pessimismo).

Tutto ciò poi accade sullo sfondo di un generale calo della funzionalità nella scrittura e lettura anche nel mondo degli adulti: negli Stati Uniti per esempio (ma è difficile credere che il fenomeno non sia più diffuso) si parla di una diminuzione del 40 per cento nel numero di coloro che leggono per loro piacere; e addirittura si è analizzata, nei romanzi più diffusi e nei quotidiani, la lunghezza media delle frasi usate in quei testi, constatandone un accorciamento di circa un terzo rispetto ad alcuni decenni or sono.

Ma il problema delle generalizzazioni di cui sopra è quello di essere appunto generalizzazioni, cioè aggregazioni di formule più o meno sociologiche che ci danno l’illusione di guardare le cose dall’alto; di dominare, come suol dirsi, la situazione. Mentre invece queste situazioni vanno esaminate in casi concreti e per così dire dal di dentro.

Ecco dunque il valore di esperimenti come i racconti del Prix Clara, i quali ci rivelano come esistano ancora in Italia adolescenti in possesso di una buona cultura e in grado di comporre testi letterari dignitosi. Ciò si deve probabilmente anche a una favorevole situazione familiare e all’ispirazione fornita da insegnanti appassionati; comunque sia, il merito essenzialmente spetta alle giovanissime autrici e autori (dieci autori sui dodici premiati nel volume del 2025 sono di genere femminile; d’altra parte, come abbiamo evitato i sociologismi, così tentiamo di evitare gli ideologismi “di genere”, in un senso o nell’altro).

La verifica decisiva dell’interesse di questo esperimento è giunta, paradossalmente, da un’esperienza orale piuttosto che scritta. Ciò è accaduto quando tutti i vincitori e i giurati (compresi i due presidenti), più vari amici e familiari, si sono riuniti per la cerimonia delle premiazioni nella maestosa Sala d’Ercole di Palazzo Farnese a Roma, che l’Ambasciata di Francia aveva messo a disposizione. È stato, in un certo senso, il momento della verità. Perché non ci si è limitati a un paio di discorsetti di circostanza, e a una sorridente foto di gruppo.

Ogni autore è salito sul palco ed è stato intervistato dal presidente italiano della giuria, che ha chiesto a ognuno di spiegare brevemente (non più di una decina di minuti) il suo lavoro e le sue aspirazioni. I risultati sono stati, in un certo senso, sorprendenti.

Tutti gli autori e le autrici, nessuno escluso, hanno parlato in modo vivace e raffinato, esprimendo la propria particolare personalità (e così confermando, se mai ve ne fosse stato bisogno, che ogni testo era farina del suo sacco).

È sembrato chiaro, allora, che oggi il livello dei migliori studenti italiani è superiore, come disinvoltura e creatività, a quello dei “primi della classe” appartenenti alle generazioni precedenti. In altri termini, ci sono segni di notevole progresso, non solo di fenomeni regressivi.

E ciò ridimensiona non soltanto i luoghi comuni sociologisti e ideologisti di cui si diceva; ma anche i cliché psicologicisti sullo stato generale di confusione, indifferentismo, turbolenza delle giovani generazioni. A scanso di equivoci: qui non si nega affatto l’esistenza di tali problemi, ma ci si limita a osservare la vigorosa presenza, anche in Italia, dei cosiddetti anticorpi – fra i quali uno dei più importanti (non l’unico, evidentemente: basti pensare allo sport), è quello dello sviluppo della capacità espressive grazie alla scrittura.

L’insistenza su queste “difese” è importante non solo per meglio comprendere il paesaggio sociale dell’Italia, cioè per una ragione conoscitiva; ma anche come un elemento che può agire concretamente sulla situazione. I giovani infatti sono anche troppo predisposti a quella che si potrebbe chiamare la mimesi equivoca.

In altre parole: se si “picchia e mena” quasi ogni giorno, nei libri e sui quotidiani, sul tema dell’anomia giovanile, si può dare soddisfazione a quelli che elogiano il buon tempo antico, ma si rischia anche di stimolare i giovani ad adottare, o insistere su, proprio questi comportamenti asociali, in una mescolanza di fatalismo rassegnato e di sfida (i giovani sono naturalmente portati all’estetica, e flessibili nell’adottare ogni posa). Perché non tornare allora, ogni tanto, alla buona vecchia retorica degli “esempi da imitare”?

