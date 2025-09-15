Uscito in inglese nel 2009, "Lascia che il mondo giri" è uno struggente romanzo di Colum McCann, la storia polifonica e drammatica di una ricerca di senso

“A New York tutto è costruito su qualcos’altro, nulla esiste separatamente, le cose sono una più strana dell’altra, e fra loro connesse”. Anno 1974, ore 8.00 di un giorno qualunque d’agosto. Sopra una New York indaffarata, d’improvviso accade l’impossibile: un uomo a malapena visibile a occhio nudo cammina su un cavo d’acciaio teso tra i tetti delle Torri gemelle.

UCRAINA/ “Custodire l’umano”: sotto le bombe, la forza di restare uomini

Intanto un aereo sorvola basso le Torri, quasi a volerci entrare dentro. Quattrocento metri più sotto, col naso per aria, migliaia di newyorkesi sospendono il fiato per 45 minuti, il tempo delle otto passeggiate avanti e indietro di Philippe Petit, il funambolo che su quella fune danza, saltella, perfino si sdraia, facendo dimenticare le leggi della fisica, in quel “luogo dal tempo assente”.

LETTURE/ Bobo Torchiana, il medico che fino all’ultimo istante si è fidato di Dio

La fune tesa nottetempo dai suoi complici e l’incredibile danza del funambolo rappresentano il fil-rouge che tiene insieme infinite storie di persone lontanissime tra loro, che in quel giorno, per imprevisti destini, si incontrano e si scontrano cambiando la loro vita.

La trama di questo capolavoro dell’irlandese Colum McCann, Lascia che il mondo giri (Feltrinelli, 2010), si snoda così, come tessere di un mosaico confusamente gettate dall’alto sulle strade della metropoli, dentro i tunnel della metro percorsa da anonimi writer notturni, nei bassifondi del Bronx, sui marciapiedi battuti da prostitute che nelle pause del loro “lavoro” hanno trovato un punto di ristoro nel misero appartamento di Corrigan, un monaco irlandese, teologo della liberazione, che a imitazione di Cristo cerca il senso della propria vocazione nelle più devastate periferie esistenziali:

LETTURE/ Gertrud von le Fort, la Donna eterna e il linguaggio nuovo

“Una volta Corrigan mi disse [l’autore mette in scena il fratello Cioran] che Cristo era abbastanza facile da comprendere. Andava dove Lo si attendeva. Si fermava dove eran necessaria la Sua presenza. Portava con sé poco o niente, un paio di sandali, una camicia striminzita, qualche cianfrusaglia per ingannare la solitudine. E Lui non aveva mai rifiutato il mondo. Farlo avrebbe significato negare il mistero. E negare il mistero sarebbe equivalso a rifiutare la fede”.

Corrigan finirà con l’innamorarsi di un’infermiera con la quale condivide il servizio agli anziani di una casa di riposo, vivendo fino in fondo la dolorosa contraddizione tra il suo voto e l’esperienza di un amore improvviso per una giovane madre, vedova e immigrata.

È anche l’America del Vietnam, dove alcune madri di figli strappati dalla guerra, attraverso un’inserzione sul giornale, decidono di incontrarsi per condividere il loro lutto. E poiché la guerra non discrimina razze e classi sociali, nasce nel gruppo un’amicizia tra Claire, la moglie di un giudice ebreo che tiene un Miró appeso in bella vista nel ricco appartamento all’ultimo piano di Park Avenue, e Gloria, donna del profondo Sud che ha deciso di lasciare il Missouri per cercare riscatto attraverso gli studi universitari in cui aveva brillato.

Ma il colore della pelle non può essere lavato neanche da un diploma di laurea, e anche lei dopo due matrimoni falliti finisce in quel condominio del Bronx con tre figli risucchiati dalla guerra e mai restituiti. Il giudice avrà clemenza per il geniale funambolo portato davanti a lui in giudizio, ma solo un istante prima, quasi senza degnarla, aveva condannato a otto mesi di carcere Tillie, una delle prostitute amiche di Corrigan, concedendo solo alla figlia Jazzlyn di tornare dalle sue bambine.

La scrittura polifonica di McCann procede come per fuochi d’artificio: le storie si intrecciano, si allontanano e poi ritornano, ora narrate in terza persona, ora ri-narrate con linguaggio duro dai protagonisti stessi, che ne aggiungono il sapore amaro del fango, del dolore, delle speranze deluse, ma che lasciano trapelare anche, come per un sottile accenno, una voglia di riscatto e una luce che inaspettatamente si accende dentro alle vite più maledette.

Di questo è consapevole Corrigan. Egli, ricorda il fratello, “voleva un Dio pienamente credibile, un Dio riconoscibile nel sudiciume del quotidiano. Il conforto che traeva dalla cruda e fredda realtà – corruzione, guerra, povertà – era che la vita poteva elargire piccole meraviglie. I magnifici racconti di un’esistenza ultraterrena o l’idea di un paradiso intriso di miele non lo interessavano. Erano per lui l’anticamera dell’inferno. Invece, nella vita reale, lo consolava la possibilità di intravedere nell’oscurità una piccola luce, guasta e ammaccata, ma pur sempre una luce”.

Al centro dell’intreccio narrativo – ma vorrei dire della ricerca di senso che attraversa l’intero romanzo nelle sue infinite sfaccettature – sta dunque la figura di Corrigan e dell’incidente che lo ferisce mortalmente mentre riporta a casa la giovane Jazzlyn.

La riportava alle sue due piccole, lei figlia di prostituta, messa sulla strada dalla madre stessa che pure avrebbe voluto salvaguardarla, morta anche lei così, per un piccolo banale urto sull’autostrada. Da questa tragedia nascono nuovi insospettati incontri, dove il dolore si intreccia con l’amore, e l’apparente fallimento della missione di Corrigan apre nuovi varchi di umanità proprio là dove tutto sembra disperato, finito.

È una storia di legami delle madri con i figli, di ricerca e rinnegamento di radici famigliari, una storia tutta americana di incomunicabilità tra neri e bianchi, quelli del Bronx e quelli dei quartieri alti, ma è anche una storia di accoglienza tra persone radicalmente diverse, accoglienze anche queste non cercate, inaspettate, come la morte: “Credo di aver sempre saputo che è difficile essere una persona soltanto. La chiave è sulla porta, ed è sempre possibile aprirla”, dirà la figlia di Jazzlyn, ormai cresciuta e riscattata da un destino di miseria grazie a al gesto d’amore di un’adozione.

Ma per chi volesse cercare in questo romanzo un cerchio che si chiude, un senso compiuto da assegnare alle tante storie personali che dentro al gran giro del mondo si incontrano e si allontanano, vale piuttosto la riflessione di Gloria a proposito delle madri con cui si incontra per coltivare la memoria dei figli caduti: “Com’era strano: ognuna di noi arroccata nel suo piccolo mondo, con il profondo bisogno di raccontare la propria storia, cominciandola per assurdo da metà, per poi sforzarsi di esporla tutta, dandole un senso compiuto, una logica, un finale”.

Questo senso compiuto, sembra suggerirci con tocchi mirabili McCann, questo finale non ci appartiene, non può appartenerci interamente, almeno fintantoché il mondo continuerà a girare. Eppure è proprio questo bisogno di raccontare storie che ci appartiene nel profondo del nostro essere, che nutre la speranza che le nostre vite abbiano davvero un senso.

Per inciso, è forse proprio questo anche il senso della letteratura. Essa, prima e al di là di ogni intento edificante, di ogni spiegazione sul mondo, assolve infatti al compito per noi necessario di una chiarificazione esistenziale, di una descrizione dell’umano senza sconti. È quello che in stile sublime fa Colum McCann nella sua opera, dove la forma del romanzo non è che una variante della sua costante ricerca del vero, della sua immersione nell’umano che si annida nelle pieghe più nascoste, dentro alle contraddizioni più violente, giù nei bassifondi più oscuri.

Al momento di lasciare questo mondo, sarà Gloria a mostrare alle figlie adottive – ma “poco importano aggettivi come legittima o naturale o adottiva, o ogni altro tipo di madre esistente al mondo” – lo sguardo che forse è per l’autore il più adeguato a una ricerca di senso: “Gloria le aveva canzonate dicendo che il dolore lo aveva superato da un pezzo, ed era stanca di tutta quella gente che voleva andarsene in paradiso evitando però di morire. La sola cosa per cui valeva la pena di intristirsi era sapere che a volte in questa vita c’è più bellezza di quanto il mondo possa reggerne”. Così, dirà la figlia di Gloria, “il mondo gira, sotto i nostri passi incerti. È quanto basta”.

Colum McCann, che lo scorso anno aveva portato al Meeting di Rimini Rami e Bassan, i due protagonisti israeliano e palestinese del suo meraviglioso Apeirogon, quest’anno ha replicato portando la testimonianza di Diane Foley, madre di Jim, il giornalista decapitato nel 2014 dai terroristi dell’ISIS. Dall’amicizia tra Diane e Colum è nato il libro Una madre. Ma quello che qui colpisce è che Colum era stato mosso a voler conoscere Diane proprio da una fotografia nella quale Jim Foley era intento a leggere il suo Lascia che il mondo giri. Un altro intreccio inaspettato tra vite apparentemente lontane, che ha generato nuovi incontri e nuove speranze: “È quello che incespicando facciamo, estraiamo la luce dal buio, e cerchiamo di trattenerla”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI